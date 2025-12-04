Resalta Mercado más seguridad y obras en la MC

Fernando Mercado durante la entrevista con La Razón, ayer, en la alcaldía Magdalena Contreras.

En el marco de su primer Informe de Gobierno, el alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, afirma estar satisfecho con los resultados en materias de seguridad y agua, además, adelanta que está preparado para avanzar este 2026 en los problemas hídricos de la demarcación.

Como resultados, el alcalde morenista destaca a La Razón la inversión de 75 millones de pesos para bacheo y reencarpetado en más de 50 mil metros cuadrados de calles en la demarcación, superficie equivalente a siete canchas del Estadio de Ciudad Universitaria; además, la construcción de 12 muros de contención y agua potable.

En materia de seguridad, el funcionario, quien gobernó la demarcación entre 2015 y 2018, asegura que bajó la incidencia delictiva 22 por ciento, respecto al año anterior.

Bajo la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se invirtieron 44 millones de pesos en tecnología y se implementó el programa Transpórtate Segura, Acosar es un Delito, una campaña y un operativo de seguridad para las mujeres en el transporte público.

19.5 Mdp invirtió la alcaldía para recuperar el Centro Deportivo 1° de Mayo

¿Con qué logros y retos cierra este año?

Dos temas complicados con resultados son el agua y la obra pública. Hicimos una inversión importante en el sistema de abasto del Río Magdalena. Las colonias más alejadas, que recibían 50 litros por segundo ahora reciben 200.

No significa que todos tengan el agua que merecen, pero es un primer paso. El siguiente año continuaremos con la inversión en tuberías y tanques, para que en el 2027 podamos decir que el problema del agua se terminó en Magdalena Contreras. Ésa es la meta.

Tuvimos una inversión histórica en reencarpetamiento y atención de baches, de 75 millones de pesos. Otro tema fue la recuperación del cine Víctor Manuel Mendoza, el único de la ciudad con funciones gratuitas. Y vamos a implementar un préstamo de bicis eléctricas, una Ecobici local.

Mil 14 delitos menos registró la demarcación en un año en comparación con un periodo previo

¿Cuáles han sido los delitos que más ha costado enfrentar?

En todos los delitos del Secretario Ejecutivo hubo una disminución, pero aquellos que suceden en la vía pública, como el robo, y los de alto impacto han sido muy difíciles. Estamos trabajando para disminuir su incidencia delictiva.

¿Considera retomar estrategias como Escudo Contreras?

No, era una estrategia de marketing. La estrategia de Claudia Sheinbaum disminuyó dramáticamente la incidencia delictiva: atención a las causas, consolidación policial, inteligencia e investigación.

Con el programa Transpórtate Segura, dentro del transporte público y en las rutas hay elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y funcionarios de la alcaldía.

Somos de las pocas alcaldías que creció, aunque sea poco, en la percepción positiva de seguridad. La gente está sintiendo que Magdalena Contreras es más segura desde que llegamos.

¿Cómo afectaron las lluvias?

Tuvimos la temporada de lluvias más agresiva, desde que se tiene registro en la Contreras. Con problemas constantes en las barrancas, lluvias muy fuertes y un rezago de tres años sin atender bacheos. Estamos trabajando para tener una alcaldía sin baches.

Magdalena Contreras también requiere una inversión impresionante en muros de contención. El año anterior el gobierno construyó un muro de contención. Este año nosotros estamos construyendo 12.

Antes de que caiga la primera gota de lluvia, vamos también a desazolvar toda la alcaldía y limpiar las barrancas para evitar afectaciones. Sin embargo, hay que hacernos a la idea de que, si el cambio climático continúa, afectaciones va a haber.

¿Qué avances han tenido en la limpieza del Río Magdalena?

Tuvimos dos megajornadas de limpieza que fueron un poco frustrantes. A diferencia de lo que hicimos hace 10 años, hoy encontramos un río mucho más limpio., pero sólo en el suelo de conservación. El río que continúa en la zona urbana tiene problemas de basura. Estamos en la revisión del plan maestro de rescate del cuerpo de agua.

¿Y de la conservación de los Dinamos?

Hay una excelente coordinación con el núcleo agrario, instituciones federales y capitalinas y alcaldías que tienen una responsabilidad en esta zona. Con los comuneros lo hemos cuidado y también el bosque. Pasamos de un proyecto de reforestación de 1.9 hectáreas el año pasado a 19 hectáreas (actualmente).

¿Hay riesgo de que Morena pierda la alcaldía en 2027?

No, de ninguna manera. Tuvimos un informe de gobierno muy concurrido. Vemos un ánimo muy grande de los vecinos y un escenario electoral muy favorable para el 2027. Pero tampoco pensamos en eso, sino en seguir trabajando. En democracia los resultados hablan solos.

