Zambrano dice que no dialogará con Moreno

Luego de que el PRI en la Cámara de Diputados votó a favor de la reforma que amplía las labores militares en las calles, el PRD decidió no volver a cruzar palabra ni negociación alguna con el presidente nacional tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, expuso su homólogo perredista, Jesús Zambrano.

En entrevista radiofónica sostuvo que la salvación de la alianza Va por México dependerá de la votación en el Senado y, posteriormente se analizaría el camino para que los tres partidos continúen; eso sí, siempre y cuando Moreno Cárdenas no sea el interlocutor, pues Zambrano Grijalva aseveró que no está dispuesto a volver a sentarse con el priista.

“Yo no me voy a sentar con Alejandro Moreno a firmar un acuerdo y a hacerlo público y a salir ante la opinión pública, no, no lo voy a hacer. Espero que el PRI resuelva pronto su diferendo interno y que con un nuevo interlocutor podamos continuar, ya no hay confiabilidad en él, esa es la verdad, ya no hay confiabilidad nuestra del PRD y del PAN en el presidente nacional del PRI actual, imposible, una burla, traicionaron la palabra empeñada”, dijo.

Previamente, las dirigencias nacionales del PAN y PRD aseguraron, en un comunicado conjunto, que la reforma aprobada fue votada en “evidente complicidad” entre el PRI y Morena, lo que contradice lo que en semanas pasadas afirmó el dirigente del tricolor y sus legisladores que estaban en contra de la militarización del país.

En este tenor, señalaron que la dirigencia nacional del PRI y la mayoría de los diputados priistas han faltado a la palabra, a los compromisos firmados y les han dado la espalda a las y los ciudadanos que en las elecciones de 2021 votaron por ellos, “precisamente para que impidieran este tipo de reformas antidemocráticas, atentatorias contra las libertades y los derechos humanos”.

Los dirigentes nacionales de ambos institutos políticos señalaron que el 11 de septiembre propusieron al líder tricolor y la bancada que retiraran su propuesta al respecto y se formulará una nueva, construida con expertos y la sociedad civil, a partir de foros de parlamento abierto.

Sin embargo, destacaron que “lamentablemente” se hizo caso omiso a su propuesta “lo cual acentúa la pública desconfianza e incertidumbre sobre el cumplimiento del resto de la agenda común de la Coalición Va por México y de la moratoria constitucional suscrita, que también comprometió cuidar al INE, los tribunales electorales, la elección de cuatro nuevos consejeros electorales y evitar cualquier tipo de regresión en el país”.