Amaga líder de Hezbolá a Netanyahu

Unas horas le bastaron a Naim Qa-ssem para imponer su liderazgo al asumir la cúpula de Hezbolá y desafiar a Israel con una amenaza directa al primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El sucesor de Hassan Nasrallah anticipó en un mensaje televisivo que la resistencia está en condiciones de extender la guerra por meses, pese a supuestos informes de que sólo les queda 20 por ciento de su arsenal balístico.

Y advirtió a Tel Aviv que a la próxima su premier no tendrá suerte, en referencia al ataque contra su residencia en Cesárea, y declarar públicamente que “tal vez su momento aún no ha llegado”, pero serán pacientes, pues no hay prisa para devolver la brutalidad mostrada a esa nación.

Mensaje que en Israel tomaron como clara advertencia de que los terroristas y afines a Hamas replicarán el intento de asesinato contra el político al que culpan de la guerra en Gaza, a días de que uno de

sus drones estallara junto a la ventana

de su dormitorio y reivindicar que luchan por Líbano, la Franja e Irán.

Pero tal amenaza no parece inquietar ni al mandatario ultraderechista ni a su ejército, pues éste último insiste en doblegar a la organización terrorista.

Como parte de su plan, ayer las tropas eliminaron al subcomandante de la Fuerza Radwan, Mustafa Ahmad Shahadi, operativo con el que advierten que perpetrarán más bajas para debilitar aún más a los enemigos por los ataques a su pueblo, golpes con los que ven una puerta hacia la negociación. Se reportó que ayer la nación comenzó un acercamiento con Hamas en busca de una tregua de 60 días para recuperar a los 101 rehenes que siguen atrapados en Gaza.