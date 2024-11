Alertan por un posible ataque iraní a la par de negociaciones

La represalia israelí a Irán avivó el conflicto con ese régimen, que ya prepara una nueva ofensiva para cobrarle los daños de hace días, mientras Tel Aviv y aliados redoblan esfuerzos en un nuevo intento de lograr una tregua por hasta 60 días con Hamas.

Se reveló que el ayatola Ali Jamenei ordenó un ataque inminente contra el territorio judío a menos de una semana de la estrategia del “sionista” en su contra por una oleada de misiles a inicios de mes, pese a que mandos elogiaron la respuesta y que el impacto fue mínimo.

El diario The New York Times, que cita fuentes de Inteligencia, puntualizó que el mando islámico advirtió a su rival que se arrepentirá de las recientes acciones, luego de un nuevo recuento de daños contra baterías e instalaciones militares y tras amenazas en las que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) apuntarían ahora a infraestructura que no fue vulnerada con tal de doblegar al régimen como lo ha hecho con las cúpulas de los grupos terroristas Hamas y Hezbolá.

Esta vez, la ofensiva provendría de Irak, a donde han trasladado equipo bélico, y arrastraría a otro país al conflicto que desestabiliza a Medio Oriente; sin embargo, no queda claro si ocurrirá en el corto plazo, pues no anticiparon una fecha para sorprender al enemigo, pero se cree que la próxima represalia podría ser retrasada por la coyuntura internacional,.

Y es que la otra semana Estados Unidos irá a elecciones para votar por su presidente. Pero el gobierno israelí no se intimida y ayer el primer ministro, Benjamin Netanyahu, sostuvo que sus armas tienen la capacidad de alcanzar cualquier lugar en Irán, en caso de ser necesario.

En tanto, sus fuerzas siguen respondiendo a ataques enemigos, pues ayer bombardearon un bastión islámico en Beirut, mientras la prensa libanesa reportó múltiples explosiones a causa de hasta 10 ataques que dieron en blancos en la capital, pero sin dar cuenta de algún saldo de víctimas.

Con dichas acciones, las FDI responden al ataque que mató a siete civiles en Metula, entre ellos varios extranjeros.

Pero esos choques no limitan un posible diálogo con los islámicos.

La prensa notificó que Israel insiste, junto a diplomáticos de naciones mediadoras, en lograr un nuevo intercambio con tal de recuperar a las decenas de cautivos que llevan casi 400 días retenidos, tema que fue bloqueado por esa resistencia al advertir que no negociará sin una paz que ayude a Gaza y a Líbano, mientras las familias exigen respuestas.