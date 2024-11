Inquieta escena global; urgen a no delegar más

El arribo por segunda vez de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos eleva la inquietud mundial sobre el impacto que tendrá en este escenario y en Europa piden asumir un nuevo liderazgo y no “delegar” sus intereses a esa potencia.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, toma la batuta para nivelar su autoridad como bloque al cuestionar a sus homólogos si están listos para defender sus intereses y dejar de delegar temas de trascendencia. Durante una reunión de la Comunidad Política regional en Budapest remarcó que el republicano ya fue elegido para otro mandato y es claro que protegerá su agenda política, por lo que urgió a sus aliados a hacer lo mismo y creer en su autonomía para escribir su historia sin depender de otros.

Y asestó que en este momento “decisivo” deben concretar un “despertar estratégico”, según la prensa internacional, para demostrar que no son simples clientes y a partir de ahora “retomar el control” hacia la próxima década si así lo deciden para evitar ser devorados por otros gobiernos. Postura que respaldó el actual líder del Consejo Europeo y presidente de Hungría, Viktor Orbán, al aseverar que el continente “debe asumir más responsabilidad por su seguridad”, pues no pueden esperar que EU los proteja.

Panorama en el que dejó entrever que habrá asuntos en los que no coincidan con el empresario, como en planes para revertir el cambio climático, pues él no cree en ese problema, por lo que el galo instó a reivindicar su independencia geopolítica. Y recordó que en este escenario hay dos actores clave en competencia directa: Estados Unidos y China, proceso en el que dichas potencias no respetan reglas internacionales, y como bloque europeo tienen otras prioridades como la seguridad regional.

Y es que se encuentran en medio de una guerra entre Ucrania y Rusia, régimen invasor que podría salir beneficiado con el reciente ascenso de Donald Trump, pues destaca que el político admite públicamente su cercanía con Vladimir Putin y podría ser un factor clave para buscar una salida al conflicto luego de criticar el prolongado financiamiento que ha dado Washington a Volodimir Zelenski.

En torno al tema bélico resalta que en medio de estos llamados Vladimir Putin se dijo abierto a discutir con su futuro homólogo Donald Trump sobre la guerra contra Ucrania. Luego de felicitarlo por su victoria electoral y elogiarlo como un hombre valiente tras su atentado en julio pasado, reveló, según agencias rusas, que el deseo del republicano para poner fin a esta crisis “merece atención”, al tiempo que sugirió que las potencias podrían restablecer relaciones, pues ve un mejor entendimiento con él que con el mandatario actual, Joe Biden.

Pero no fue el único régimen en pronunciarse sobre el retorno de Donald Trump al poder, pues el mandatario comunista chino, Xi Jinping, lo felicitó y lo exhortó a hallar una “forma de llevarse bien” y respetarse, en medio de marcadas tensiones con la gestión actual.