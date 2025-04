Papa Francisco: ¿Cuántos años fue líder de la Iglesia Católica?

El 13 de marzo de 2013, la Plaza de San Pedro fue testigo de la elección del nuevo líder de la Iglesia católica. Tras la fumata blanca, se anunció que el elegido era el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio.

Francisco, quien se caracterizó por su estilo accesible y directo, en su primer discurso como Papa saludó a la multitud con un simple “buenas noches” y pidió oraciones por su predecesor, Benedicto XVI, quien había renunciado semanas antes, el 28 de febrero de 2013.

Este gesto, junto con su decisión de residir en la Casa de Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico, reflejó su intención de marcar una diferencia en el modo de ejercer el liderazgo eclesiástico.

El papa Francisco, con una rosa en la mano, se dispone a rezar ante las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús. ı Foto: AP

¿Cuántos años estuvo el Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica?

El Papa Francisco acumuló 11 años como cabeza de la Iglesia Católica. Con 88 años de edad, murió como una figura influyente en el ámbito religioso y político a nivel internacional.

No obstante, su nombramiento marcó un hito en la historia del Vaticano, al tratarse del primer Pontífice sudamericano y el primero perteneciente a la orden de los jesuitas.

Desde aquel momento, Bergoglio adoptó el nombre de Francisco, inspirado en San Francisco de Asís, símbolo de humildad y devoción hacia los pobres y más necesitados.

San Francisco de Asís. ı Foto: secretariat.synod.va

Según explicó el propio Pontífice, su elección estuvo marcada por la sugerencia del cardenal brasileño Claudio Hummes, quien le susurró al oído “No te olvides de los pobres”, tras alcanzar el número de votos necesarios para ser elegido sucesor de Pedro.

“Tenía a mi lado al arzobispo emérito de São Paulo y también prefecto emérito de la Congregación para el Clero, el cardenal Claudio Hummes: ¡un gran amigo, un gran amigo! Cuando la cosa se ponía un poco peligrosa, él me consolaba. Y cuando los votos llegaron a los dos tercios, se produjeron los habituales aplausos, porque el Papa había sido elegido. Y me abrazó, me besó y me dijo: ‘¡No te olvides de los pobres! Y esa palabra entró aquí: los pobres, los pobres. Entonces, inmediatamente, en relación con los pobres, pensé en Francisco de Asís”, así lo relató el Papa, según el Vaticano.

Prueba de ello, en su pontificado Francisco impulsó como la reestructuración de los dicasterios de la Curia Romana; además, destaca su lucha contra el abuso infantil dentro de la Iglesia y la promoción del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, que se llevó a cabo en todo el mundo.

También asumió un papel activo en cuestiones globales, pronunciándose sobre el cambio climático, la crisis migratoria, la importancia de la vacunación y en contra de los conflictos bélicos en Medio Oriente, así como la guerra entre Rusia y Ucrania.

cehr