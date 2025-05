De Chicago a Chiclayo... y al trono de Pedro

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos, en el seno de una familia católica de raíces obreras. Su historia está marcada por una profunda vocación misionera que lo ha llevado a vivir lejos de su país natal durante la mayor parte de su vida. De hecho, esta vocación lo ha convertido en un ciudadano del mundo, con un fuerte vínculo con América Latina, especialmente con Perú, y una cercana relación con el Vaticano.

Nació en EU en Chicago en el año 1955; su carrera comenzó en 1981.

Prevost, quien fue nombrado Papa bajo el nombre de León XIV, se convierte en el primer Pontífice estadounidense de la historia. Esta elección, que sorprendió a muchos, marca un hito no sólo por su origen estadounidense, sino también por su conexión con el continente latinoamericano, al cual ha estado vinculado por más de cuatro décadas.

El Tip: Su cercanía con Latinoamerica es clave para fortalecer la relación entre Iglesia y fieles de la región.

Conoció a Juan Pablo II en su vida de joven como sacerdote.

En sus primeros años como misionero agustiniano, Prevost viajó por diversas regiones de Perú, trabajó como misionero, párroco y docente. Su llegada al país sudamericano ocurrió en 1985, y fue ahí donde comenzó a forjar su legado. En 1999, tras un periodo de 14 años en tierras peruanas, regresó a EU, pero su conexión con Perú nunca se rompió. En 2014, el papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo, y en 2015, lo ordenó Obispo.

Fue misionero en Perú, cuando llegó en los años 80.

A lo largo de los años, Prevost acumuló una vasta experiencia pastoral, tanto en América Latina como en Roma. Su trayectoria internacional lo llevó a ocupar cargos clave en la Curia Romana. En 2023, se convirtió en prefecto del Dicasterio para los Obispos, lo que le otorgó un papel central en la designación de los obispos de todo el mundo. Su fluidez en varios idiomas, especialmente en español e italiano, y su capacidad para navegar en entornos tan diversos como el estadounidense y el latinoamericano, le han dado una perspectiva única sobre los retos y oportunidades que enfrenta la Iglesia Católica en el siglo XXI.

Hace dos años fue a ayudar a las personas damnificadas en Chiclayo.

PAPADO ANTERIOR. La relación de Prevost con el papa Francisco es clave para entender su ascenso al pontificado. Desde que Francisco lo nombró obispo de Chiclayo en 2015, Prevost se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos del argentino. A lo largo de los años, Prevost compartió la visión reformista de Francisco, que busca una Iglesia más inclusiva, cercana a los más necesitados y con una fuerte vocación misionera.

La cercanía entre ambos se reflejó en diversas designaciones de Prevost dentro de la Curia Romana. En 2019, fue nombrado miembro de la Congregación para el Clero, y al año siguiente, miembro de la Congregación para los Obispos. En 2020, recibió la responsabilidad de ser administrador apostólico de la diócesis del Callao, en Perú. Estos cargos le permitieron trabajar de manera más directa con el papa Francisco en la remodelación de la Iglesia y en la promoción de una visión pastoral más inclusiva y menos burocrática.

Prevost ha destacado en varias ocasiones el profundo respeto y admiración que siente por Bergoglio. En una entrevista con Vatican News en 2024, el recién elegido papa León XIV subrayó la importancia de continuar el legado de su predecesor, especialmente en lo que respecta a la defensa de los pobres, los migrantes y la justicia social. Para Prevost, la labor de Francisco ha sido esencial para revitalizar la Iglesia, hizo énfasis en su cercanía con las personas más vulnerables y en la apertura hacia los diferentes rostros de la Iglesia global.

PONTÍFICE INESPERADO. La elección de Prevost como Papa sorprendió no sólo por su origen estadounidense, sino también por su perfil moderado y discreto, que no lo había colocado entre los favoritos en las especulaciones previas al cónclave. Durante las horas previas al anuncio, los analistas apuntaban a posibles candidatos de otras regiones del mundo, especialmente de África y Asia, pero fue Prevost quien ganó la confianza de los cardenales.

El cardenal agustino, quien hasta 2023 ocupaba el cargo de prefecto del Dicasterio para los Obispos, era conocido en el Vaticano por su enfoque pastoral y su profundo conocimiento de la realidad de la Iglesia en América Latina. Su elección es interpretada como una continuación del espíritu reformista iniciado por el papa Francisco, pero con un perfil más institucional y sobrio, que podría ofrecer un equilibrio en los tiempos de cambio que atraviesa la Iglesia.

En 2023 el entonces obispo Robert Prevost se ve celebrando una misa en Chiclayo, Perú, quien llegó a la misión de los agustinos en Chulucanas, en Piura, en 1985.

SU FE. Prevost, conocido en su círculo cercano como “Bob”, ha sido descrito como un hombre profundamente comprometido con su fe. A pesar de sus logros y su ascenso en la jerarquía de la Iglesia, evita el protagonismo y se ha enfocado en su labor pastoral. Sus amigos y colegas destacan su capacidad para escuchar, su cercanía con los más pobres y su dedicación a la formación de comunidades solidarias.

Además de su vocación religiosa, Prevost tiene una gran pasión por el béisbol y el tenis, deportes que comparte con su ciudad natal, Chicago. A lo largo de su vida, ha sido un hombre dedicado a la reflexión, la teología y la justicia social, que siempre ha puesto por delante las necesidades de las personas por encima de las estructuras eclesiásticas.

El Papa no ha estado exento de controversias. Como obispo de Chiclayo, fue acusado de no tomar medidas suficientes en algunos casos de abuso sexual en la Iglesia peruana, pero investigaciones posteriores no confirmaron dichas acusaciones.

León XIV: Un Papa que retoma el legado social

El cardenal Robert Prevost fue elegido como el Papa número 267 de la Iglesia Católica, ayer, tomó el nombre de León XIV, el decimocuarto Pontífice en llevar esta importante denominación. Su decisión de adoptar este nombre está llena de simbolismo y una fuerte carga histórica que remite a un legado arraigado en la defensa de la justicia social, un tema que marcó la papado de su predecesor, León XIII.

El nombre de León, proveniente del latín “Leo”, es uno de los más tradicionales en la historia papal. El primero en llevarlo fue San León Magno, quien desempeñó un papel fundamental en la consolidación de la doctrina cristiana durante el siglo V. Su enfrentamiento con Atila el Huno, logrando que se retirara de Roma en el 452, es uno de los episodios emblemáticos de la historia eclesiástica. A lo largo de los siglos, otros papas han adoptado este nombre, pero fue León XIII, quien lideró la Iglesia desde 1878 hasta su fallecimiento en 1903, quien dejó un impacto duradero con su enfoque en la justicia social y la mejora de las condiciones laborales.

León XIII, conocido como “el Papa de los obreros”, fue responsable de la encíclica Rerum Novarum en 1891, que abordó de manera pionera las condiciones de los trabajadores y la crítica tanto al capitalismo como al socialismo. Este documento fue clave para la formulación de la Doctrina Social de la Iglesia, que influye en el pensamiento social católico hasta el día de hoy. Su enfoque no sólo fue teológico, sino también práctico, defendió el derecho a un salario justo, la protección del trabajo y la dignidad humana. En un mundo marcado por las primeras grandes transformaciones industriales, León XIII optó por una posición de conciliación entre las nuevas realidades del capitalismo y las enseñanzas cristianas.

El papa León XIV, al elegir este nombre, parece alinearse con este legado de justicia social. Según varios analistas vaticanos, su elección podría representar un compromiso por continuar la línea trazada por León XIII, manteniendo la defensa de los derechos de los trabajadores.

Cronología de vida

El ascenso del nuevo líder de la Iglesia católica, que fue elegido Papa al segundo día del cónclave, por 133 cardenales

1977: Ingresa en el noviciado de la Orden de San Agustín.

1982: Es ordenado sacerdote.

1987: Obtiene el grado de doctor en derecho canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Roma.

1988: Es enviado de misión a Trujillo, Perú, como director del proyecto de formación conjunta para aspirantes agustinos en Chulucanas, Iquitos y Apurímac.

1999: Tras 11 años en Perú, regresa a EU tras ser elegido prior provincial de la provincia “Madre del Buen Consejo”, en Chicago.

2001: Es elegido prior general de la Orden de San Agustín, el líder máximo de esa congregación.

2014: Es nombrado Obispo.

2015: Obtiene la nacionalidad peruana tras rendir los exámenes correspondientes.

2015: El Papa Francisco lo nombra Obispo de Chiclayo.

2023: El Papa Francisco lo nombra prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina.

2023: Es designado Cardenal por el Papa Francisco y se le asigna el diaconado de Santa Mónica.

ASÍ FUE EL PULSO INTERNACIONAL

THE WASHINGTON Post, de EU, resaltó "Primer Papa estadounidense elegido", ayer.

The New York Times, de EU, lo anunció así: "Un estadounidense es elegido Papa por primera vez", ayer.

THE GUARDIAN, británico, "Robert Francis Prevost: el primer papa estadounidense, moderado y de buen humor", ayer.

EL PAÍS, de España, informó: "León XIV, primer papa de EE UU, un perfil en la línea de Francisco", ayer.

VATICAN NEWS escribió: "León XIV es el nuevo Papa", ayer.

EL COMERCIO, de Perú, destacó: "León XIV, cardenal de EE.UU, y nacionalidad peruana, es el nuevo Papa", ayer.

LA RAZÓN, de España, lo anunció así: "El cardenal Robert Prevost, nuevo Papa León XIV"