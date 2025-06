Donald Trump abandona el G7 ante ofensiva entre Irán e Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó anticipadamente la cumbre del G7 en Canadá para regresar a Washington en medio de una escalada bélica entre Irán e Israel. Su partida ocurrió poco antes de la medianoche de ayer y coincidió con una serie de ataques aéreos israelíes sobre instalaciones clave en Teherán, que incluye la sede de la televisora estatal y varias zonas con infraestructura militar, lo que llevó a la emisión de una orden de evacuación para amplios sectores de la capital iraní.

Desde su red Truth Social, Trump instó a los ciudadanos iraníes a abandonar Teherán: “¡Todos deberían evacuar Teherán de inmediato!”. Afirmó que Irán había desperdiciado la oportunidad de firmar el acuerdo nuclear ofrecido por Washington y reiteró que el régimen de Teherán “no puede tener un arma nuclear”. Esta advertencia fue emitida horas después de que las Fuerzas de Defensa de Israel intensificaran sus ataques, marcando en redes sociales los sectores del tercer distrito de Teherán como blanco inminente.

Ofensiva en aumento. El ministro de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró que la postura del presidente no ha cambiado y que aún espera alcanzar un acuerdo nuclear con Irán, pese a los recientes bombardeos. “Lo que están viendo es paz mediante la fuerza”, afirmó en Fox News, reiteró que EU se ha posicionado defensivamente en la región para facilitar un eventual acuerdo. Sin embargo, el clima actual es de enfrentamiento constante: el conflicto ha dejado hasta ahora 224 muertos en Irán, la mayoría civiles, mientras que en Israel se registran 24 fallecidos y más de 3 mil evacuados.

El Dato: La guerra aérea entre Irán e Israel, la más intensa entre ambos desde la revolución de 1979, continúa sin señales de cese y con altas probabilidades de aumentar.

Ambos países se han atacado durante cinco días consecutivos. Israel, que asegura tener ahora el control del espacio aéreo iraní, ha focalizado su ofensiva en centros de mando, estaciones de radiodifusión, instalaciones petroleras y sitios de enriquecimiento de uranio como Natanz. Por su parte, Irán ha respondido con misiles dirigidos a Tel Aviv y Haifa. La planta de Natanz habría sufrido la destrucción de unas 15 mil centrifugadoras, según el OIEA. Además, se reportaron explosiones cerca de refinerías en el sur de Teherán, lo que aumenta el riesgo de un desastre ambiental regional.

Irán ha insistido en que su programa nuclear tiene fines pacíficos. No obstante, ha amenazado con abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y reducir su cooperación con el organismo internacional de inspección nuclear. La posibilidad de que Irán busque desarrollar una bomba atómica, como respuesta a los ataques, genera alarma internacional. Rafael Grossi, director del OIEA, declaró que la ofensiva contra Natanz podría tener consecuencias irreversibles si no se restaura la supervisión técnica en tiempo oportuno.

330 Mil personas fueron advertidas de evacuar una zona de Teherán

1,277 personas resultaron heridas en Irán

Presiones multilaterales. Francia, Alemania y Reino Unido han instado a Irán a evitar una escalada mayor. Los tres países han sostenido conversaciones con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, a quien han solicitado contención y la reanudación de las negociaciones. A su vez, pedido a EU a presionar a Israel para que detenga su ofensiva. Sin embargo, el propio Trump se ha negado a firmar una declaración conjunta del G7 que llama a la desescalada.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó como positiva la salida anticipada de Trump de la cumbre, al considerar que podría facilitar la concentración de esfuerzos diplomáticos. Macron subrayó que “bombardear desde fuera nunca ha salvado a ningún país a su pesar” y advirtió que un intento por derrocar al régimen iraní sería “un error estratégico”. Afirmó que una oferta de cese al fuego había sido planteada, y que ahora correspondía a las partes interesadas responder.

Mientras tanto, Irán ha pedido a Omán, Qatar y Arabia Saudita que medien con Estados Unidos. Según fuentes citadas por Reuters, la República Islámica estaría dispuesta a mostrar flexibilidad si se detiene la ofensiva israelí. El ministro Araghchi escribió en X: “Si el presidente Trump es sincero en cuanto a la diplomacia, los próximos pasos son cruciales. Israel debe detener su agresión o nuestras respuestas continuarán”.

El Tip: La diplomacia parece atrapada entre misiles y declaraciones. Las próximas horas serán decisivas para saber si se impone la fuerza.

En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu defendió la ofensiva, afirmó que su país está comprometido a eliminar las amenazas que representan los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán. Netanyahu incluso sugirió que la eliminación del líder supremo, el ayatolá Khamenei, podría significar el fin del conflicto. “Controlamos los cielos de Teherán, atacamos objetivos del régimen. A diferencia de ellos, nosotros no atacamos civiles”, declaró.

La televisión estatal iraní interrumpió abruptamente su programación tras una explosión registrada en vivo. El presentador huyó del estudio entre gritos de “Allahu Akbar” mientras los escombros caían. Minutos después, se emitió una programación pregrabada. Israel afirmó que el ataque formaba parte de una estrategia para debilitar el control del régimen sobre la información y la infraestructura. La publicación en línea del portavoz israelí incluyó un mapa del tercer distrito sombreado en rojo, replicó las advertencias previas empleadas en Gaza.

En medio de la devastación, el precio del petróleo se disparó más de un 2.0% en los mercados asiáticos este martes. La volatilidad del crudo responde al temor de que los ataques afecten refinerías clave en el sur de Teherán, amenazó con un desastre ambiental y económico regional. La embajada de China en Israel recomendó a sus ciudadanos abandonar el país por vías terrestres ante la incertidumbre del espacio aéreo.

Trump declaró ante la prensa que su prioridad era detener la carrera nuclear de Irán, aunque rechazó comprometerse con una acción militar directa. “Se logrará un acuerdo, o algo sucederá”, dijo desde Canadá antes de partir. Fuentes de la Casa Blanca confirmaron que Trump no autorizaría ningún documento del G7 que limite la defensa israelí o condicione el uso de la fuerza. Mientras tanto, el presidente estadounidense convocó a su Consejo de Seguridad Nacional apenas aterrizó en Washington.