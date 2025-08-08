Trump anuncia que se reunirá con Putin el próximo 15 de agosto en Alaska

EN la imagen los presidentes de Rusia y los Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que sostendrá una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, el encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 15 de agosto del 2025. Dicho anuncia ocurrió a horas de que terminará el ultimátum impuesto por el presidente estadounidense.

“La tan esperada reunión entre el presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el gran estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles. Gracias por su atención”, escribió Donald Trump en Truth Social.

Lo anterior ocurrió después de que el presidente estadounidense aplicará una serie de sanciones económicas contra Rusia, para obligar a Vladimir Putin a aceptar un alto el fuego en la guerra con Ucrania.

Para conocer la postura del presidente ruso, Donald Trump envió a Steve Witkoff, quien señaló que Putin puso condiciones complicadas en la mesa, entre ellas, el que Ucrania ceda la región oriental del Donbás, así como Crimea.

Dichas zonas ya se encuentran bajo control ruso en la guerra que comenzó el pasado 22 de febrero del 2022 y ha dejado miles de muertos.

