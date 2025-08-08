Tirador abre fuego cerca de universidad en Atlanta; es abatido y policía resulta herido

Vehículos de emergencia estacionados cerca de la Universidad Emory y de la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta el viernes 8 de agosto de 2025.

Un tirador abrió fuego cerca del campus de la Universidad Emory, en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, hechos que provocaron la movilización de la policía local, de forma que el sospechoso fue abatido y un oficial resultó herido.

Agencias internacionales reportaron que la tarde de este viernes la Policía de Atlanta tomó conocimiento de un tirador activo en los alrededores del campus de Emory University en esta ciudad.

Vehículos de la Policía de Atlanta se dirigen al lugar de los hechos para atender emergencia. ı Foto: The Associated Press

Por lo anterior, emitió una alerta para “correr, esconderse, pelear” y evitar acercarse al lugar de los hechos, mientras la Policía de Atlanta atendía la emergencia.

Asimismo, se ordenó un cierre del campus y de la sede del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) hasta que se consideró terminada la emergencia.

Vehículos de la Policía de Atlanta se dirigen al lugar de los hechos para atender emergencia. ı Foto: The Associated Press

La actuación de la policía respondió a reportes de testigos sobre detonaciones de arma de fuego: “Sonaba como fuegos artificiales explotando, uno tras otro”, dijo uno a la agencia Associated Press.

Posteriormente, la Policía de Atlanta informó que identificó al tirador e inició un enfrentamiento armado, por el cual el sospechoso fue abatido y un policía resultó herido, por lo que fue trasladado al hospital Emory University.

No se reportaron víctimas mortales además del sospechoso. Solo se registraron daños materiales en las ventanas del edificio del CDC, sin que al interior de este recinto se registraran daños.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, lamentó que “dos veces esta semana, criminales enfermos han atacado a ciudadanos inocentes”, en referencia a un tiroteo ocurrido en Fort Stewart en día pasados, el cual dejó cinco personas heridas.

“Equipos de emergencia actuaron con rapidez para controlar al tirador y salvar vidas, recordándonos qué tan cruciales son. Los invitamos a incluirlos en nuestras oraciones, junto con todos los que fueron heridos cerca del CDC Center”, escribió.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am