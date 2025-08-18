Nicolás Maduro anuncia el despliegue de 4.5 millones de milicianos en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el acto del 1 de Mayo.

Ante las “amenazas” de Estados Unidos, Venezuela responderá con el despliegue de 4 millones 500 mil milicianos armados en todo el país, anunció este lunes el presidente Nicolás Maduro Moros.

El líder chavista garantizó que "milicias preparadas, activadas y armadas" cubrirán todo el territorio venezolano, mientras Estados Unidos se prepara para desplegar tres destructores frente a las costas del país, según Reuters.

“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura, con más de 4 millones 500 mil milicianos, de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas", anunció Nicolás Maduro en un acto transmitido por televisión.

🇻🇪🇺🇸 | LO ÚLTIMO: Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las "amenazas" de Estados Unidos, que elevó la recompensa por información que conduzca a su captura. pic.twitter.com/vkmKVUUE7o — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 19, 2025

EU envía tres destructores a costas de Venezuela

En las próximas 36 horas, los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, llegarán a las costas de Venezuela como parte de una operación contra los cárteles del narcotráfico en América Latina, según dos fuentes con conocimiento del asunto citadas por Reuters.

Un funcionario estadounidense detalló a la agencia que serían desplegados unos 4 mil marines en la región sur del Caribe. La operación, que podría extenderse por varios meses, incluiría aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó desplegar tropas navales y aéreas al sur del Mar Caribe para hacer frente a organizaciones criminales como el Cártel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro.

Desde el 7 de agosto, Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información relevante que lleve a la captura de Maduro, quien estaría involucrado, junto a altos funcionarios venezolanos, en tráfico de drogas, trata de personas y lavado de dinero, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

La semana pasada el Departamento de Estado de EU difundió la ficha de búsqueda del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por quien elevó la a 50 millones de dólares la recompensa para quien dé información que lleve a su captura. Foto›Especial

Este lunes, Nicolás Maduro aseguró que defendería a Venezuela ante lo que calificó como una “amenaza insólita y extraña de un imperio en decadencia”, a casi una semana de que Estados Unidos afirmó que había confiscado al mandatario venezolano 700 millones de dólares en aviones privados, vehículos y una mansión en la República Dominicana, además de casas “de varios millones de dólares” en Florida.

cehr