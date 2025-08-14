Más de 700 mdd

EU incauta bienes millonarios a Maduro

La fiscal general de EU, Pam Bondi, comparó las operaciones de Maduro con el crimen organizado

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 28 de julio.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 28 de julio. Foto›AP
Redacción

La fiscal general Pam Bondi anunció el decomiso de más de 700 millones de dólares en activos del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien ha señalado como líder del Cartel de los Soles. Entre los bienes decomisados se encuentran dos aviones de lujo, mansiones en República Dominicana y Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, joyas y efectivo.

Bondi comparó las operaciones de Maduro con el crimen organizado y recordó que el 7 de agosto se duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura. Washington lo acusa de narcotráfico y terrorismo, acusaciones que el gobierno venezolano rechaza, calificando al cartel como un “invento” de Estados Unidos.

Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez llamó a la unidad de América Latina ante lo que considera amenazas de intervención militar, luego de que Donald Trump planteara enviar tropas contra los cárteles. EU reconoce como presidente electo a Edmundo González Urrutia.

