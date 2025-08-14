EU incauta bienes millonarios a Maduro

La fiscal general Pam Bondi anunció el decomiso de más de 700 millones de dólares en activos del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien ha señalado como líder del Cartel de los Soles. Entre los bienes decomisados se encuentran dos aviones de lujo, mansiones en República Dominicana y Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, joyas y efectivo.

Bondi comparó las operaciones de Maduro con el crimen organizado y recordó que el 7 de agosto se duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura. Washington lo acusa de narcotráfico y terrorismo, acusaciones que el gobierno venezolano rechaza, calificando al cartel como un “invento” de Estados Unidos.

Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez llamó a la unidad de América Latina ante lo que considera amenazas de intervención militar, luego de que Donald Trump planteara enviar tropas contra los cárteles. EU reconoce como presidente electo a Edmundo González Urrutia.