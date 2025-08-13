EU ha confiscado a Nicolás Maduro 700 mdd en aviones, mansiones y joyas, según Pam Bondi

Estados Unidos ha confiscado 700 millones de dólares en activos vinculados al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a quien la fiscal general, Pam Bondi, calificó como “narcoterrorista” y lo responsabilizó del tráfico de cocaína, personas y armas.

En entrevista con Fox News, este martes, Bondi precisó que las autoridades estadounidenses han incautado al mandatario venezolano dos aviones valuados en millones de dólares, varios vehículos y múltiples propiedades, entre ellas una mansión en la República Dominicana y casas “de varios millones de dólares” en Florida.

La incautación también incluyó joyas y efectivo por millones de dólares, así como una granja de caballos de competición.

EU aumenta recompensa por Nicolás Maduro

El pasado 7 de agosto, Washington elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico como presunto líder del Cártel de los Soles, organización criminal acusada por el Departamento del Tesoro de proporcionar “apoyo material” al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa, en México.

“[Nicolás Maduro] es uno de los mayores traficantes de droga en del mundo y debe ser llevado a la justicia. (...) No sólo es la cocaína, es la trata de personas, las armas ilegales, las pandillas, que causan terror en Estados Unidos, y en muchos otros países”, señaló Bondi.

Hilo: "El reino del crimen de Nicolás Maduro continúa"

1) En una entrevista exclusiva con FOX News, la fiscal de #EEUU, Pam Bondi afirmó que las autoridades estadounidenses han confiscado dos mansiones multimillonarias vinculadas a Nicolás Maduro y sus asociados: una en Florida y… pic.twitter.com/MugpundF64 — Maibort Petit (@maibortpetit) August 13, 2025

Pam Bondi afirmó que el régimen venezolano ha sobornado a autoridades de México, Honduras y Guatemala, para tener espacio aéreo libre por donde mover drogas sin ser detectado.

“Hay un puente aéreo donde el régimen de Venezuela paga para tener espacio aéreo libre y sin ser detectado hacia Honduras, luego a Guatemala y a México, donde pueden traficar estas drogas. También están intercambiando dinero, armas, para, por los puertos de entrada, y el espacio aéreo, llevar estas drogas a estos países y a Estados Unidos”, señaló.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, altos funcionarios del régimen de Maduro también figurarían entre los líderes del Cártel de los Soles.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr