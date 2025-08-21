Al menos seis muertos tras explosión junto a una base aérea en Cali, Colombia

Al menos seis personas han muerto y 50 resultaron lesionadas por un atentado con explosivos perpetrado la tarde de este jueves en las inmediaciones de una base militar de Cali, en el oeste de Colombia, según el presidente Gustavo Petro, que al menos dos de los fallecidos fueron identificados como civiles.

El atentado tuvo lugar junto a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en torno a las 14:50 (hora local). La Fuerza Aeroespacial colombiana ha informado en redes sociales de la explosión de un coche bomba y de la apertura de una investigación para establecer la autoría del ataque.

Petro ha atribuido el ataque a las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC, señalando que es una “reacción terrorista” a las derrotas infligidas a la columna Carlos Patiño.

“El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico”, ha lamentado el mandatario, que ha prometido perseguir a estos grupos como “organizaciones terroristas”.

Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos.



El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se…

Por su parte la Alcaldía de Cali, a través de su cuenta en la red social X, informó que recibió el reporte sobre la situación ante lo que la Administración Municipal, en articulación con las autoridades competentes, activó los organismos necesarios para atender las explosiones registradas.

Más tarde confirmó que hasta el momento se reportan seis muertos y 50 personas heridas, asimismo, informó que el alcalde Alejandro Eder, había ordenado la restricción del tránsito de camiones de más de 4 toneladas desde las 19:00 p.m. de este jueves hasta las 4:00 a.m. del viernes.

Por su parte, el alcalde expresó su rechazo y condena ante el ataque, además de expresar su solidaridad con las familias ofreció una recompensa de hasta $400 millones de pesos colombianos a quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables.

Rechazo y condeno el atentado ocurrido hace unos minutos en inmediaciones de la Base Aérea. Este acto violento atenta contra la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudad.



Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. No permitiremos que…

Ataque a helicóptero deja 8 policías muertos

Al menos ocho policías murieron el jueves y varios más resultaron heridos como consecuencia de un ataque a un helicóptero de la policía colombiana que fue derribado por presuntos miembros de un grupo ilegal en Colombia, informó el presidente Gustavo Petro.

El mandatario, que previamente reportó sobre un policía muerto, elevó la cifra a ocho fallecidos y ocho más heridos a través de un mensaje en la red social X, en el que señaló como presunto responsable a las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, dijo en la misma red social que el helicóptero fue atacado en medio de sembradíos de hoja de coca con un dron, sin brindar más detalles. “Hemos activado la red hospitalaria y estamos atentos a esta noticia tan dolorosa para la democracia y triste para nuestras Fuerzas”, señaló.

Mientras que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la información preliminar apunta a que el ataque produjo un incendio en el helicóptero, sin indicar que fue derribado.

Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi.



La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC.

