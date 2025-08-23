ONU declara hambruna en Gaza; Israel, a las puertas

Un grupo independiente sobre seguridad alimentaria respaldado por la ONU confirmó por primera vez de manera oficial que se está produciendo una hambruna en la ciudad más grande de la Franja de Gaza, situación que podría extenderse por todo el enclave sin un alto el fuego y el fin de las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria.

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) informó que más de medio millón de personas en la Franja, aproximadamente una cuarta parte de su población, enfrentan niveles catastróficos de hambre, y muchos están en riesgo de morir por causas relacionadas con la desnutrición.

El Dato: El CIF ha determinado hambrunas en Somalia en 2011, Sudán del Sur en 2017 y 2020, y Darfur, en Sudán, en 2024, pero es la primera vez que la confirma en Medio Oriente.

El organismo destacó que la hambruna podría extenderse hacia el sur a Deir al-Balah y Jan Yunis para finales de los próximos meses, alcanzando a un total de 640 mil personas.

TE RECOMENDAMOS: Ataques terroristas Sube a 20 la cifra de muertos en Colombia por los atentados

De acuerdo con el CIF, tal crisis fue provocada por los combates y el bloqueo a la entrada de ayuda, y agravada por los desplazamientos generalizados y el colapso de la producción de alimentos en Gaza, llevando el hambre a niveles que ponen en peligro la vida en todo el territorio después de 22 meses de guerra.

“Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte”, señaló.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, acusó a Israel de ser responsable de la hambruna declarada en la Franja y afirmó que utilizar el hambre como método en un conflicto armado “es un crimen de guerra”.

“La hambruna declarada en la gobernación de Gaza es el resultado directo de las medidas adoptadas por el Gobierno israelí. Este ha restringido ilegalmente la entrada y distribución de ayuda humanitaria y otros bienes necesarios para la supervivencia de la población civil”, recalcó.

Por su parte, el secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Tom Fletcher, afirmó que la hambruna declarada oficialmente ha sido promovida como arma de guerra en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

La CIF explica que existe una hambruna en un área cuando se confirman tres condiciones: al menos 20 por ciento de los hogares tiene falta extrema de alimentos, o sus miembros están esencialmente muriendo de hambre; al menos 30 por ciento de los niños de seis meses a cinco años sufren de desnutrición aguda o emaciación, o 15 por ciento de ese grupo de edad sufre de desnutrición. La otra es que al menos dos personas, o cuatro niños menores de cinco años, por cada 10 mil están muriendo diariamente debido a la hambruna o la interacción de la desnutrición y la enfermedad.

La ofensiva de Israel y sus restricciones al acceso a Gaza han dificultado la recopilación de datos, pero los disponibles analizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto mostraron evidencia clara de que se han alcanzado los umbrales de la hambruna y la desnutrición aguda.

El nivel 5 de hambruna catastrófica, declarado ya en la gobernación de Gaza, supone que los núcleos familiares sufren una “escasez extrema de alimentos o no pueden satisfacer otras necesidades básicas”, lo que termina por provocar “hambruna, muerte, indigencia y desnutrición aguda extremadamente críticas”.

El Ministerio de Salud de Gaza informó el jueves que al menos 62 mil 192 palestinos han muerto en la guerra. Dos personas más perdieron la vida por causas relacionadas con la desnutrición, elevando el total a 271, incluidos 11 niños.

En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó el informe, al que calificó de una “mentira absoluta” promovida por Hamas.

“El informe de la CIF es una mentira absoluta. Israel no tiene una política de hambruna. Israel tiene una política de prevención de la hambruna. Ignora los esfuerzos humanitarios de Israel y el robo sistemático (de ayuda) de Hamas.

“Hamas roba ayuda para financiar su maquinaria bélica. Estas fueron las causas de la escasez temporal, que Israel superó con lanzamientos aéreos, entregas marítimas, rutas de transporte seguras y puntos de distribución de la GHF gestionados por empresas estadounidenses”, informó su oficina en un comunicado en X.

En su mensaje, Israel simplemente tilda de “libelo” la conclusión de la CIF, el protocolo universal usado como estándar en todo el mundo para medir la seguridad alimentaria.

La agencia militar israelí encargada de transferir la ayuda al territorio, conocida como COGAT, rechazó el reporte, calificándolo de “falso y sesgado”. Agregó que se habían tomado medidas considerables para aumentar la cantidad de ayuda que entra a la Franja en las últimas semanas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel también rechazó los hallazgos, indicando que más de 100 mil camiones de ayuda han entrado en Gaza desde el inicio de la guerra.

En ese contexto, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió el viernes que la ciudad más grande de Gaza sería destruida a menos que Hamas ceda a los términos de Israel, un día después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijera que autorizaría al ejército a tomar la ciudad.

“Las puertas del infierno se abrirán pronto sobre las cabezas de los asesinos y violadores de Hamas en Gaza, hasta que acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra”, escribió Katz en un mensaje en la red social X.