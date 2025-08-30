Muere Ahmed al-Rahawi, primer ministro hutí, tras ataques israelíes a Saná, Yemen

Una columna de humo, después de un ataque de Israel a Yemen.

El movimiento hutí de Yemen confirmó la muerte de su primer ministro, Ahmed Ghaleb al Rahwi, en un ataque aéreo lanzado por Israel el pasado jueves contra la capital del país, Saná.

De acuerdo con Al Jazeera, el ataque alcanzó a Al Rahwi mientras participaba en un taller junto con otros miembros del gabinete del denominado Gobierno de Cambio y Construcción.

En un comunicado difundido este sábado, la presidencia hutí señaló que varios ministros también perdieron la vida, aunque no se precisó el número exacto de víctimas. La misma fuente agregó que las instituciones del grupo continuarán operando pese a la pérdida de sus dirigentes.

El bombardeo también habría sido dirigido contra el ministro de Defensa, Mohamed al Atifi, y el jefe de Estado Mayor, Mohamed Abd al Karim al Ghamari, aunque aún no hay información verificable sobre su estado.

Por su parte, fuentes de seguridad israelíes citadas por medios internacionales aseguraron que el bombardeo acabó con la totalidad del gabinete hutí, integrado por doce ministros además del primer ministro. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada de manera independiente.

Este ataque ocurre en el contexto de una escalada regional derivada de la guerra en Gaza. Los hutíes han reivindicado múltiples acciones contra Israel, incluido un reciente lanzamiento de misil hacia el sur del país, el cual, de acuerdo con el ejército israelí, fue interceptado.

Además, han atacado embarcaciones con vínculos israelíes, así como buques estadounidenses y británicos en el mar Rojo y el golfo de Adén, lo que llevó a Washington y Londres a responder con bombardeos en territorio yemení.

La ofensiva israelí en Saná del jueves tuvo lugar pocos días después de otro ataque, registrado el 24 de agosto, que dejó diez muertos y más de 90 heridos, según autoridades sanitarias yemeníes citadas por Al Jazeera. En esa ocasión, el ejército israelí afirmó haber alcanzado instalaciones militares hutíes y el palacio presidencial en la capital.

