Trump anuncia que EU atacó un barco que partió desde Venezuela; acusa que transportaba droga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Ejército de su país disparó a un barco que navegaba en el Caribe sur que, dijo, provenía de Venezuela, pues acusó que éste iba cargado de drogas.

Este ataque, que el presidente anunció durante un mensaje a medios, ocurre en medio de tensiones entre Estados Unidos y el país sudamericano, pues el primero ha emprendido una fuerte campaña en contra del narcotráfico que, acusa, proviene de la nación que lidera Nicolás Maduro, contra quien, incluso, ha montado un cerco.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante un anuncio en la Casa Blanca. ı Foto: Reuters

“Acabamos de, en los últimos minutos, disparar a un barco que transportaba drogas. Tenemos muchas drogas entrando en nuestro país, que han estado llegando desde hace mucho tiempo. Y estas, precisamente, salieron de Venezuela”, dijo el presidente estadounidense durante un mensaje a medios desde el Despacho Oval.

Posteriormente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, replicó las palabras del presidente y aseguró que “El Ejército de Estados Unidos dirigió un ataque en el Caribe sur contra una embarcación llena de droga que partió de Venezuela y era operada por una organización narco terrorista”, como escribió en X.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

Ningún vocero del gobierno venezolano ha confirmado o desmentido los hechos.

El ataque ocurre un día después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunciara fuertemente contra el cerco militar que Estados Unidos ha montado alrededor del territorio nacional.

En conferencia de prensa el lunes desde Caracas, Maduro Moros acusó que Venezuela enfrenta la mayor amenaza militar del continente en un siglo, y calificó la situación de “extravagante, injustificable e inmoral”.

Nicolás Maduro, en conferencia de prensa, en Caracas, Venezuela. ı Foto: Reuters

Acusó que, con ésta, Washington busca un cambio de régimen en Venezuela, y reprochó que la Casa Blanca lo hace a partir de “una narrativa absurda sobre cárteles que no existen”.

Lo anterior en referencia a las declaraciones de Estados Unidos de que Maduro participa activamente en una organización de narcotráfico llamada Cartel de los Soles. Por estos hechos, incluso, ha extendido una millonaria recompensa por información que lleve a su captura.

Mientras tanto, Maduro Moros continúa reclutando a milicianos venezolanos para defender a la patria ante un ataque estadounidense.

am