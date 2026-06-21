¿Qué pasó en la iglesia EastLake de Virginia: un fallecido y decenas de lesionados?

Una celebración religiosa en el estado de Virginia, Estados Unidos, terminó en tragedia luego de que una gran carpa instalada para un evento al aire libre colapsara en medio de una tormenta con fuertes vientos. El incidente dejó una persona fallecida y 22 lesionadas, según informaron autoridades locales.

El accidente ocurrió durante una actividad organizada por la Iglesia Comunitaria EastLake, ubicada en la localidad de Moneta, donde decenas de personas participaban en una reunión especial cuando las condiciones meteorológicas empeoraron repentinamente.

La emergencia movilizó a equipos de rescate, bomberos y personal médico, quienes atendieron a los afectados en cuestión de minutos.

🇺🇸 Tragic tent collapse at a Virginia church service kills one and injures 22.



Strong winds from a storm brought it down Friday night in Bedford County.



EastLake Community Church was celebrating its 20th anniversary outdoors.



Source: Fox 5 / Writer: Lucas pic.twitter.com/Y9Kyocp9Oz — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026

¿Cómo ocurrió el colapso de la carpa en Virginia?

De acuerdo con autoridades del condado de Bedford, la estructura cayó alrededor de las 18:45 horas del 12 de junio mientras se desarrollaba un evento que formaba parte de la celebración por el vigésimo aniversario de la congregación.

La zona se encontraba bajo vigilancia por tormentas eléctricas severas cuando una célula de mal tiempo atravesó la región con lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento que habrían provocado la falla de la estructura temporal.

Las autoridades señalaron que una persona perdió la vida en el lugar. Además, 11 asistentes fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica, mientras que otras 11 personas fueron atendidas en el sitio por lesiones menores. Debido al número de víctimas, el incidente fue catalogado como un evento con múltiples lesionados.

La jefa interina de Bomberos y Rescate del condado de Bedford, Abbey Johnston, explicó que los primeros momentos tras el desplome fueron caóticos debido a la necesidad de localizar rápidamente a todos los asistentes y verificar que nadie permaneciera atrapado bajo la estructura.

HORRIFIC: One person has died and 22 others were hurt after a powerful thunderstorm with damaging winds caused a large event tent to collapse at EastLake Community Church in Moneta, Virginia, during an outdoor service on Friday evening.



Statement: “We would appreciate your… pic.twitter.com/UCIiVUxfZI — RedWave Press (@RedWavePress) June 13, 2026

Iglesia y autoridades explican lo sucedido

El pastor Troy Keaton informó que la congregación se encontraba reunida bajo la carpa cuando el clima cambió de manera repentina. Según relató, justo cuando se disponía a indicar a los asistentes que regresaran a sus vehículos, una fuerte ráfaga levantó la estructura y provocó su colapso.

A través de un mensaje público, lamentó la muerte de uno de los integrantes de la comunidad religiosa y expresó solidaridad con las personas lesionadas y sus familias.

Las autoridades también indicaron que la carpa había sido inspeccionada previamente por la División de Inspecciones de Construcción del condado y cumplía con los requisitos de seguridad establecidos antes del evento.

Mientras continúan las revisiones sobre lo ocurrido, la comunidad de EastLake Community Church mantiene actividades de apoyo para las personas afectadas por una de las tragedias más impactantes registradas recientemente durante un evento religioso al aire libre en Virginia.

El momento de la tragedia ı Foto: EastLake Community Church

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LMCT