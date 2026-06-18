¿Dónde fue detenido Abraham Hermosillo Álvarez y qué cargos enfrenta en Estados Unidos?

La detención de Abraham Hermosillo Álvarez ha colocado a un ciudadano mexicano en el centro de una investigación federal en Estados Unidos relacionada con un presunto plan para atacar un evento de artes marciales mixtas celebrado en la Casa Blanca.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el sospechoso formaba parte de un grupo que discutió acciones violentas contra funcionarios y asistentes al espectáculo.

El caso salió a la luz después de que el FBI y otras agencias federales realizaran una operación coordinada en varios estados para desarticular la supuesta conspiración. De acuerdo con los documentos judiciales, los implicados habrían intercambiado mensajes sobre el uso de drones con explosivos, rutas de escape y posibles posiciones para ejecutar el ataque.

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Las investigaciones continúan y, por ahora, las autoridades han dejado claro que será la justicia estadounidense la que determine la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Just the beginning of a legendary night at the People’s House. 📸🇺🇸 pic.twitter.com/O1IYf2FNgM — The White House (@WhiteHouse) June 15, 2026

¿Dónde fue detenido Abraham Hermosillo Álvarez?

Según la información difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Abraham Hermosillo Álvarez, de 31 años, fue detenido el pasado 14 de junio en Omaha, Nebraska, ciudad donde residía.

La captura formó parte de un operativo federal realizado de manera simultánea en distintas entidades del país. El Departamento de Seguridad Nacional señaló posteriormente que el mexicano era considerado una pieza clave dentro de la presunta trama investigada.

Las autoridades sostienen que Hermosillo Álvarez utilizaba el alias “Shepherd” en conversaciones mantenidas a través de plataformas de mensajería cifrada. Además, aseguran que desempeñó funciones de coordinación dentro del grupo investigado.

Tras su arresto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria en su contra, mientras avanzan las diligencias judiciales.

The terror plot targeting UFC Freedom 250 at the White House was allegedly led by an illegal immigrant, according to DHS.



Officials say Mexican national Abraham Hermosillo Alvarez was arrested by the FBI in Omaha on the day of the event before ICE lodged a detainer against him.… pic.twitter.com/PVqn4XPM0h — Fox News (@FoxNews) June 18, 2026

¿Qué se sabe de la investigación?

La investigación comenzó después de que el FBI recibiera información sobre una posible amenaza apenas cuatro días antes del evento de UFC realizado en los jardines de la Casa Blanca.

De acuerdo con los expedientes judiciales, los sospechosos habrían compartido mapas, fotografías aéreas de la zona, posibles rutas de escape y conversaciones relacionadas con la adquisición de drones que supuestamente serían acondicionados con explosivos. También se mencionan planes para ubicar tiradores en distintos puntos estratégicos.

Las autoridades recuperaron armas de fuego durante los cateos y revisaron comunicaciones atribuidas a cerca de 20 participantes. Sin embargo, funcionarios estadounidenses han reconocido que el supuesto plan aún no se encontraba en una fase avanzada de ejecución.

El vicepresidente JD Vance afirmó que los involucrados no habían llegado a Washington ni completado los preparativos necesarios para llevar a cabo el ataque. Aun así, el FBI sostiene que la rápida intervención permitió neutralizar cualquier riesgo potencial.

Junto con Hermosillo Álvarez fueron detenidos otros sospechosos en California y Missouri, mientras la investigación continúa para esclarecer el alcance real de la presunta conspiración y determinar los cargos definitivos que enfrentará cada uno de los implicados ante la justicia federal estadounidense.

The suspect behind last weekend’s terror threat at the White House is an ILLEGAL ALIEN.



Abraham Hermosillo Alvarez should never have been in this country, but the Obama-Biden administration rolled out the red carpet for him to stay.



Americans are left asking the same question… https://t.co/DZbKdpqHFy — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) June 18, 2026

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