FBI afirma haber frustrado ataque contra evento de cumpleaños de Trump en la Casa Blanca

Al centro, el presidente Donald Trump en el evento UFC Freedom 250, en la Casa Blanca.

El FBI (siglas en inglés para el Buró Federal de Investigaciones), informó la detención de cinco personas tras frustrar una “potencial amenaza” contra un evento de celebrado el fin de semana pasado en la Casa Blanca.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los supuestos planes consistían en un ataque con drones cargados de explosivos que serían detonados en el lado norte la Casa Blanca, para provocar la evacuación de los asistentes a una salida donde francotiradores los esperaban para abrir fuego.

Horas después de anunciar un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, el presidente Donald Trump celebró el domingo 14 de junio su 80 cumpleaños con el evento de artes marciales mixtas UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca, que forma parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el próximo 4 de julio.

Con siete combates, el espectáculo de la UFC, (siglas en inglés para Ultimate Fighting Championship) es el primer evento deportivo profesional realizado en la Casa Blanca, donde se instaló un ring octagonal y una estructura de acero de 28 metros de altura. Se estima que al espectáculo asistieron más de cuatro mil personas .

El ring de la UFC y la estructura de acero instalada en la Casa Blanca. ı Foto: notices.mce.ca.gov

Las autoridades se enteraron de la “potencial amenaza” el 10 de junio, cuatro días antes del espectáculo, “y gracias a la acción rápida de este FBI, nuestros socios y el Departamento de Justicia en una operación multiestatal, múltiples individuos están ahora bajo custodia y los supuestos planes de ataques fueron detenidos en seco”, declaró el director del FBI, Kash Patel, en la red social X.

Según documentos judiciales citados por las agencias Reuters y Associated Press, estarían involucradas más de 20 personas, mientras que las cinco personas detenidas parecían suscribir teorías conspirativas antigubernamentales y estaban motivadas, en parte, por el enfado ante el manejo de los archivos de investigación relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El Departamento de Justicia identificó a los detenidos como Tycen C. Proper, de 19 años, originario de Danville, Ohio; Bryan Omar Roa, de 24 años, de Calimesa, California; Michael Alan Thomas, de 32 años, de Pinon Hills, California; Daniel K. Eskridge, de 32 años, de Kidder, Missouri; y Abraham Hermosillo Alvarez, de 31 años, de Omaha, Nebraska.

Al menos tres de los cinco detenidos han sido acusados ​​de conspiración para cometer asesinato . Otros cargos incluyen conspiración para cometer un delito contra Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

The Justice Department announced today charges against five men for an alleged plot to carry out an attack to kill government officials and others attending the UFC Freedom 250 event held at the White House last Sunday.



“The FBI, our law enforcement partners and our U.S.… pic.twitter.com/nr8fKn6Pdr — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) June 16, 2026

JD Vance señala ‘atentado terrorista masivo’

En tanto, durante la cumbre del G7 en Evian, Francia, Donald Trump afirmó que desconocía el supuesto ataque planeado. “No he oído hablar de ello”, declaró a la prensa.

Por separado, en entrevista con Fox News, el vicepresidente J. D. Vance indicó que las autoridades investigan las redes clandestinas que podrían haber financiado lo que consideró un “atentado terrorista masivo".

“Veintitrés personas no llegan al punto de cometer un atentado terrorista masivo en Washington D.C. sin una financiación considerable y una coordinación rigurosa. Se trata de un complot terrorista; no son unos cuantos individuos haciendo locuras, sino un plan terrorista coordinado. Gracias a Dios lo frustramos.”, afirmó Vance.

También puedes leer:

Con información de Reuters y AP.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr