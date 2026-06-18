ONU amaga a colonos israelíes por crímenes

La ONU define como violaciones graves aquellas que incluyen el asesinato y la mutilación de niños, la violación y otras formas de violencia sexual y los ataques a escuelas y hospitales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió ayer que los grupos de colonos israelíes podrían ser incorporados a una lista negra internacional por violaciones contra menores, al tiempo que expresó su preocupación por el fuerte aumento de agresiones contra niños palestinos en los territorios ocupados.

La advertencia forma parte del informe anual de Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados, que documentó 38 mil 558 violaciones graves durante 2025. De acuerdo con el organismo, estos hechos afectaron a 24 mil 174 menores, la cifra más alta registrada desde que comenzó este mecanismo de monitoreo en 1996.

El Tip: La lista negra de la ONU representa un fuerte daño a la reputación de los colonos y obliga a negociar planes de acción para corregir violaciones y lograr su exclusión del registro.

El reporte señala que 14 mil 224 niños murieron o sufrieron mutilaciones durante el año, un incremento de 34 por ciento respecto a 2024. Naciones Unidas verificó la muerte de dos mil 668 niños palestinos en Gaza y 57 en Cisjordania.

La guerra en Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando combatientes encabezados por Hamas atacaron el sur de Israel y causaron la muerte de alrededor de mil 200 personas, según cifras israelíes. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva militar a gran escala que ha dejado decenas de miles de palestinos muertos.

Funcionarios de la ONU señalaron que el Territorio Palestino Ocupado e Israel concentraron el mayor número de violaciones contra menores durante 2025. También figuran entre los casos más graves la República Democrática del Congo, Nigeria, Myanmar y Somalia.

Mil 5 palestinos murieron a manos de Israel desde el alto al fuego

Aunque Israel ya aparece en la denominada lista de anexos vergonzosos del informe por presuntas violaciones contra niños, ésta es la primera vez que los colonos israelíes son mencionados de manera específica como posibles candidatos a ser incluidos en ese registro.

“Me horroriza la magnitud de las graves violaciones contra los niños en el Territorio Palestino Ocupado e Israel, en particular el uso generalizado de armas explosivas en zonas pobladas”, señaló António Guterres en el documento.

El secretario general agregó que le alarma profundamente el incremento de los ataques cometidos por colonos israelíes contra menores palestinos. Advirtió que, si el elevado número de incidentes continúa durante 2026, los grupos responsables deberían ser incorporados formalmente a la lista negra de Naciones Unidas.

El informe atribuye nueve mil 465 violaciones graves a las fuerzas israelíes y otras 326 a colonos israelíes. Por otra parte, el brazo armado de Hamas y sus facciones afiliadas permanecen en la lista negra por asesinatos, mutilaciones y secuestros de menores. El reporte atribuye dos mil 806 violaciones graves a grupos armados palestinos.

El director también manifestó preocupación por la cantidad de niños detenidos por Israel y los reportes de violencia física severa, esas prácticas podrían constituir castigo inhumano.

Semanas antes, la ONU incluyó a Israel en una lista de países y actores sospechosos de cometer violencia sexual en zonas de conflicto.