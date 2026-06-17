¿Quién era y cómo murió el papá de Beto Coral, activista detenido en EU?

En las últimas horas se dio a conocer información sobre la detención del activista Beto Coral por parte de agentes de migración en Estados Unidos; lo que llevó a recordar la razón por la que se encuentra en dicho país.

Fue la Embajada de Colombia en Estados Unidos la encargada de confirmar que Franklin Humberto Coral Garrido fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Arizona el 16 de junio.

Versiones señalan que el activista podría haber sido detenido con la finalidad de ser deportado a Colombia; y de acuerdo con el periodista Daniel Coronell “tendrá la posibilidad de apelar la decisión ante un juez o de optar por la auto deportación.”

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Este es el momento en que agentes de Homeland Security Investigations arrestan a @Betocoralg. Tendrá la posibilidad de apelar la decisión ante un juez o de optar por la auto deportación. Su hijo está seguro con su mamá. pic.twitter.com/HwnhMhsr2j — Daniel Coronell (@DCoronell) June 17, 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro compartió un comunicado de la Embajada de Colombia en el que solicitan información sobre la “presunta detención del ciudadano colombiano Franklin Humberto Coral Garrido por parte de oficiales de HSI.”

Precisaron que existen indicios de que Beto Coral podría ser “trasladado hoy al Centro Correccional de Central Arizona Florence”, e incluso apuntan que la detención podría tener una motivación política detrás.

Esto debido a una publicación del senador estadounidense Bernie Moreno, en la que señala que las personas no pueden pedir asilo político en Estados Unidos para “luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno, socavando al mismo tiempo nuestra política exterior.”

Está es la posición oficial del gobierno de Colombia ante la persecución política sufrida por el periodista Beto Coral hijo del oficial de policía Coral asesinado por Pablo Escobar cuando intentaba su captura.



Beto ha sido denunciante de un presunto violador sexual amigo íntimo… pic.twitter.com/moQbA4uYru — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 17, 2026

Beto Coral se encuentra exiliado en Estados Unidos desde el 2015, debido a las investigaciones que ha realizado para conocer las causas detrás de la muerte de su padre, el capitán de la Policía Humberto Coral.

¿Quién era y cómo murió el papá de Beto Coral?

El mayor Humberto Coral formó parte del Bloque de Búsqueda que estuvo detrás del operativo del 2 de diciembre de 1993 en la que se dio de baja a Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano que fue fundador del Cartel de Medellín.

Luego de que se realizara dicho operativo, Humberto Coral solicitó por medio de una carta su traslado de Medellín hacia la División Cuerpo Especial Armado del departamento de Policía del Atlántico, pues temía por las represalias que podría tener por el asesinato del capo.

El 22 abril de 1994 el capitán Humberto Coral fue asesinado, y de acuerdo con el expresidente César Gavira, el elemento del Bloque de Búsqueda perdió la vida mientras se encontraba en actos de servicio de la Policía.

Beto Coral se ha dedicado a indagar la verdad detrás de la muerte de su padre, e incluso escribió un libro titulado “El día que mataron a mi padre”, en el que relata el asesinato de su padre y su testimonio de vida.

Luego de haber aparecido en televisión nacional recibiendo una medalla por el operativo en el que dieron de baja a Escobar, el capitán Humberto Coral externó su preocupación por su seguridad, y tan casi cinco meses después fue asesinado en una calle del barrio Los Olivos, cerca del lugar donde abatieron a Pablo Escobar.

Beto Coral y su padre ı Foto: Redes Sociales

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