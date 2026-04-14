EU no ha respondido por muerte de mexicanos bajo custodia del ICE, reclama Sheinbaum

Gobierno de México envió una "carta muy fuerte" a Estados Unidos por muertes de connacionales bajo custodia del ICE, que suman 15 casos.

La presidenta Claudia Sheinbaum reclamó que el gobierno de Estados Unidos no ha respondido puntualmente a las solicitudes de información e investigación por parte de la cancillería ante las 15 muertes de mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Cuestionada sobre la muerte de un mexicano en manos del ICE registrada ayer, con la que suman 15 decesos de connacionales, la mandataria federal recordó que México envió “una carta muy fuerte” a Estados Unidos en donde, entre otros puntos, solicitó una investigación exhaustiva para conocer las condiciones en que ocurrieron los fallecimientos.

Un cartel con la leyenda "¡Fuera ICE!" en una protesta contra este cuerpo de seguridad en Chicago. ı Foto: Reuters

No obstante, la mandataria federal lamentó que “no ha habido respuestas puntuales para cada caso”.

Por otro lado, Sheinbaum Pardo aseguró que, entre las acciones para atender la muerte de los connacionales en centros de detención del ICE, ha dado instrucciones a todos los cónsules en ciudades que sean sede de estos lugares para que los visiten diario, y no cada semana como, explicó, estaba ocurriendo anteriormente.

“Di instrucciones a todos los cónsules, en donde haya centros de detención del ICE para que los visiten diario; ellos los visitaban cada semana. Que permitan que los cónsules mexicanos estén diario en los centros de detención y puedan atender a nuestros connacionales”, explicó Sheinbaum Pardo.

Además, la presidenta remarcó que el Gobierno federal ha apoyado a las familias de los connacionales para la presentación de las denuncias, además de que se está buscando presentar el tema no solo ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), sino también ante otras instancias de Naciones Unidas.

“Hemos solicitado la investigación, tiene que hacerla el gobierno de los Estados Unidos y, al mismo tiempo, en caso de una denuncia, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para ver en qué condiciones ocurrieron [las muertes]”, explicó la presidenta.

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