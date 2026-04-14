Siguen muertes de paisanos bajo custodia del ICE; suman ya 15, 3 en menos de un mes

Alejandro Cabrera Clemente, ciudadano mexicano de 49 años, murió el 11 de abril dentro del Centro Correccional de Winn, en Luisiana, mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El caso se sumó a una cifra de entre 15 o 16 connacionales fallecidos en centros migratorios de Estados Unidos desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump a la presidencia, tres de esos decesos se han registrado este año.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el caso y exigió esclarecer los hechos, ya que la causa del deceso continúa bajo investigación. La dependencia federal subrayó que “la repetición de defunciones es inaceptable” y advirtió que estos casos evidencian fallas graves en los centros de detención migratoria, incompatibles con estándares básicos de derechos humanos y protección de la vida.

El Dato: Centros en California, Texas, Georgia, Florida y Luisiana concentraron los incidentes, pero no existe una lista oficial con los nombres de mexicanos fallecidos en custodia.

Información oficial del ICE detalló que Cabrera Clemente “fue encontrado inconsciente” dentro del centro de detención. Personal activó protocolos de emergencia y aplicó maniobras de reanimación antes de trasladarlo al Winn Parish Medical Center. Allí mantuvieron los intentos por estabilizarlo; pero un médico certificó su muerte a las 8:51 horas del sábado.

El expediente migratorio indicó que Cabrera Clemente ingresó a EU sin documentos migratorios hace más de 25 años. Autoridades de ese país señalaron que tenía antecedentes penales por conducta desordenada, posesión de drogas, violación a la libertad condicional y un arresto por violencia doméstica. Su captura ocurrió el 8 de enero de 2026 en Chattanooga, Tennessee, pero lo trasladaron al centro de Winn, para su proceso de deportación.

Tras la notificación oficial por parte de ICE, el Consulado de México en Nueva Orleans activó el protocolo de protección consular y, en coordinación con la sede en Atlanta, contactó con familiares para brindar acompañamiento legal. Representantes diplomáticos sostuvieron comunicación con autoridades locales para “esclarecer plenamente los hechos” y conocer las circunstancias del fallecimiento.

El ICE defendió sus procedimientos y afirmó que cumple con protocolos de transparencia al notificar al Congreso, organizaciones civiles y medios sobre cada fallecimiento bajo su custodia. La agencia sostuvo que publica reportes en su sitio oficial dentro de un plazo de 90 días, conforme a la legislación vigente del país.

En cuanto a las condiciones de reclusión, la autoridad estadounidense aseguró que garantiza atención médica integral desde el ingreso de cada persona. Indicó que todos los detenidos reciben evaluaciones físicas y mentales en las primeras 12 horas, una revisión completa en un plazo de 14 días y acceso permanente a servicios de emergencia: “En ningún momento se niega atención médica urgente”.

Ante el incremento de casos, la SRE ordenó a su red consular reforzar la supervisión en centros migratorios mediante visitas constantes para verificar las condiciones de los connacionales, atender posibles irregularidades y dar seguimiento a quienes permanecen bajo custodia y reiteró a la comunidad mexicana en EU que puede solicitar apoyo en sus oficinas locales o en la Línea de Apoyo implementada.

La Cancillería sostuvo que recurrirá a todas las vías legales y diplomáticas disponibles para esclarecer los casos y reiteró su compromiso de “velar por la protección y la dignidad de todas las personas mexicanas en el exterior, sin importar su situación migratoria”.

REGISTRO LETAL ı Foto: Especial

Cae empresario acusado de desfalco contra el Infonavit

Por Elizabeth Hernández

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a Rafael Zaga Tawil en Florida, en cumplimiento de los señalamientos que enfrenta en México por un presunto fraude millonario en perjuicio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El operativo colocó al empresario bajo custodia en territorio estadounidense, en un contexto de cooperación bilateral para atender delitos financieros con alcance transnacional.

El Dato: Zaga encabeza una disputa contra Banco Actinver por la devolución de mil millones de pesos más intereses, argumentando una mala gestión de un fideicomiso familiar.

Tras su detención, el propio Zaga Tawil recurrió a la justicia de Estados Unidos y presentó un reclamo el 11 de abril, en el que impugnó la legalidad de su captura. La detención ocurre por irregularidades en su estatus migratorio en ese país. Una jueza ordenó a las autoridades migratorias mantener la custodia del detenido y entregar la información que sustente el arresto.

Mientras se resuelve ese requerimiento judicial, el empresario no podrá ser removido de la jurisdicción en la que permanece bajo custodia del ICE, en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida. El proceso determinará la viabilidad de una eventual extradición hacia México, donde enfrenta cargos relacionados con operaciones de alto impacto financiero.

La Fiscalía General de la República (FGR) amplió el alcance de la investigación y señaló al empresario; a su hermano, Teófilo Zaga, y a su hijo, Elías Zaga Hanono, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La indagatoria colocó a la empresa Telra Realty, firma en la que intervienen los integrantes de la familia, como pieza central de este esquema fraudulento.

4 años estuvo prófugo de la justicia el empresario

De acuerdo con la indagatoria, el Infonavit adjudicó en 2014 a Telra Realty un contrato vinculado al programa de movilidad hipotecaria y la administración de créditos de vivienda. Tres años después, la institución dio por terminado el acuerdo de forma anticipada, lo que derivó en el pago de una indemnización por cinco mil 88 millones de pesos a esta empresa.

La FGR sostuvo que ese pago carecía de sustento legal y respondió a un mecanismo previamente diseñado. Las autoridades federales indagan una posible colusión entre funcionarios del Infonavit y los integrantes de la familia Zaga, con el objetivo de generar condiciones para autorizar la compensación económica en favor de Telra Realty.

El expediente de la fiscalía también contempla el rastreo de operaciones financieras vinculadas a la dispersión de los recursos, con el fin de determinar el destino final del dinero y la posible participación de terceros en este esquema de fraude.

Rafael Zaga Tawil se encontraba prófugo de la justicia mexicana desde 2022, mientras que su hermano Teófilo fue detenido en México en 2021 por el mismo caso, aunque salió de prisión a finales de 2023 para seguir su proceso en libertad. El detenido es un empresario mexicano de origen libanés, principalmente vinculado al sector textil y al mercado inmobiliario.