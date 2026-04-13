Muere mexicano bajo custodia de ICE en Luisiana; Cancillería exige esclarecer el caso

Un ciudadano mexicano falleció el 11 de abril mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro Correccional de Winn, en el condado de Winnfield, Luisiana. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que la causa del deceso continúa bajo investigación por parte de las autoridades estadounidenses.

Tras recibir la notificación, el Consulado de México en Nueva Orleans activó de inmediato el protocolo de protección consular. En coordinación con el Consulado General en Atlanta, el personal diplomático estableció contacto con los familiares de la persona fallecida para ofrecer acompañamiento jurídico y asistencia integral durante el proceso.

Representantes de la Cancillería mantuvieron comunicación con instancias locales con el fin de conocer las circunstancias previas al fallecimiento. Autoridades mexicanas señalaron que buscaron “esclarecer plenamente los hechos” y adelantaron que, junto con la familia y asesores legales, evaluarán las acciones a seguir en este caso.

Protesta contra ICE en imagen de archivo ı Foto: Reuters

Frente a este hecho, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó una postura firme sobre las condiciones en los centros de detención migratoria. La dependencia subrayó que “la repetición de defunciones es inaceptable” y advirtió que estos incidentes evidencian fallas graves en instalaciones bajo control de ICE, las cuales resultan incompatibles con estándares básicos de derechos humanos y protección a la vida.

En respuesta, el Gobierno de México ordenó a su red consular reforzar la supervisión en instalaciones migratorias mediante visitas diarias. También reiteró el llamado a la comunidad mexicana en Estados Unidos a solicitar apoyo en caso de detención a través de consulados o la Línea de Apoyo Consular Mexicana.

La Cancillería aseguró que recurrirá a todas las vías legales y diplomáticas disponibles para dar seguimiento al caso. La dependencia sostuvo su compromiso de “velar por la protección y la dignidad de todas las personas mexicanas en el exterior, sin importar su situación migratoria”.

COMUNICADO. "SRE informa acciones inmediatas tras nuevo lamentable fallecimiento de una persona mexicana bajo custodia ICE".https://t.co/dF1cdMIwme pic.twitter.com/DpUfQuDueo — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 13, 2026

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LMCT