México y Corea del Sur acuerdan ampliar comercio y cooperación tecnológica

El canciller de México, Roberto Velasco, sostuvo este miércoles una llamada de trabajo con su homólogo de Corea del Sur, Cho Hyun, en la que ambos funcionarios acordaron fortalecer el intercambio comercial y explorar nuevas áreas de cooperación bilateral.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer los detalles del intercambio y subrayó el estado actual del vínculo diplomático. La cancillería indicó que se dialogó sobre la solidez de la relación bilateral entre México y Corea del Sur.

Este miércoles, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una llamada telefónica de trabajo con su homólogo coreano, el ministro de Asuntos Exteriores Cho Hyun (@FMChoHyun) del @MOFAkr_eng, con quien dialogó sobre la sólida relación bilateral que existe entre México y… pic.twitter.com/oG1Ztgugag — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 16, 2026

La dependencia federal destacó el compromiso de ambas partes por mantener y ampliar esa cercanía. También enfatizó la importancia de profundizar los lazos que conectan a ambos pueblos.

El mensaje refirió además los temas centrales de la agenda compartida. La SRE señaló que existe interés mutuo por ampliar el intercambio comercial y por abrir nuevas áreas de cooperación tecnológica, educativa y cultural.

La llamada de trabajo formó parte de la agenda diplomática del gobierno federal, que busca fortalecer su presencia en Asia mediante alianzas estratégicas.

En ese contexto, la relación entre México y Corea del Sur ha cobrado relevancia en los últimos años debido al crecimiento sostenido del comercio bilateral y a la participación de empresas surcoreanas en sectores clave de la economía mexicana, como el automotriz, electrónico y de manufactura avanzada.

Diversas compañías han consolidado operaciones en territorio nacional, generando empleos y promoviendo la transferencia de tecnología.

Asimismo, ambos países han mantenido un diálogo constante para impulsar mecanismos que faciliten el comercio y la inversión, incluyendo la posibilidad de modernizar acuerdos existentes o avanzar hacia nuevos instrumentos de cooperación económica. Aunque no se detallaron anuncios concretos tras la llamada, el intercambio refleja la continuidad de estas conversaciones a nivel diplomático.

En materia tecnológica, el interés compartido se centra en áreas como la innovación digital, la industria de semiconductores, la electromovilidad y el desarrollo de infraestructura inteligente.

Por su parte, Corea del Sur es reconocido como uno de los líderes globales en innovación, por lo que México busca aprovechar esa experiencia para fortalecer sus capacidades en sectores estratégicos.

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MSL