¿Quién es Abraham Hemosillo Álvarez, el mexicano detenido por planear atentado en la Casa Blanca?

Las autoridades de Estados Unidos informaron sobre la detención de cinco personas señaladas por su presunta participación en un plan para atacar un evento de artes marciales mixtas organizado en la Casa Blanca.

Entre los arrestados se encuentra Abraham Hermosillo Álvarez, un ciudadano mexicano identificado por los investigadores como una figura clave dentro de la presunta conspiración.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el grupo habría discutido la posibilidad de utilizar drones cargados con explosivos y posteriormente realizar ataques armados contra asistentes y funcionarios durante un evento relacionado con UFC celebrado en Washington.

Las detenciones se realizaron el 14 de junio mediante un operativo coordinado en distintos estados del país. Según las autoridades, la intervención permitió desarticular el supuesto plan antes de que pudiera ejecutarse.

El presidente Donald Trump durante el evento UFC Freedom 250 ı Foto: AP

¿Quién es Abraham Hermosillo Álvarez?

Según los datos proporcionados por las autoridades estadounidenses, Abraham Hermosillo Álvarez tiene 31 años y residía en Omaha, Nebraska. Fue detenido por agentes federales como parte de la investigación sobre el presunto complot.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que Hermosillo Álvarez es originario de México y lo identificó como el supuesto organizador principal del plan. En una publicación oficial, la dependencia afirmó que habría participado en la planeación, coordinación y dirección de las actividades atribuidas al grupo.

La investigación sostiene que utilizaba el alias “Shepherd” en conversaciones realizadas mediante plataformas de mensajería cifrada. De acuerdo con documentos judiciales, presuntamente compartió información relacionada con posibles posiciones para drones, rutas de escape y ubicaciones desde donde podrían operar tiradores.

Las autoridades también indicaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de detención migratoria en su contra tras el arresto.

The alleged RINGLEADER of the failed terror attack targeting UFC Freedom 250 is an ILLEGAL ALIEN.



Abraham Hermosillo Alvarez, from Mexico, planned, organized, and directed the planned attack. He was arrested by the @FBI on June 14, and @ICEgov has lodged a detainer against him.… https://t.co/yhwCNYmwdc pic.twitter.com/VWP1rTFBnr — Homeland Security (@DHSgov) June 18, 2026

Los otros implicados en la investigación

La indagatoria también involucra a otras personas detenidas o identificadas por el FBI. Entre ellas se encuentra Michael Alan Thomas, de 32 años y residente de Pinon Hills, California, quien presuntamente se describió a sí mismo como asesor y planificador del grupo.

Otro de los señalados es Bryan Omar Roa, también de California, quien declaró a los investigadores que planeaba acudir al evento como manifestante, aunque aseguró que regresó a casa después de sufrir una avería mecánica en su vehículo.

Asimismo, figura Daniel K. Eskridge, de 32 años y originario de Kidder, Missouri. Según las autoridades, participó en conversaciones donde se discutían posibles objetivos para el ataque.

Pese a la gravedad de las acusaciones, funcionarios estadounidenses señalaron que el supuesto plan aún no se encontraba en una fase avanzada de ejecución. El vicepresidente JD Vance afirmó que los implicados no habían llegado a Washington ni habían completado los preparativos necesarios para materializar el ataque.

Just the beginning of a legendary night at the People’s House. 📸🇺🇸 pic.twitter.com/O1IYf2FNgM — The White House (@WhiteHouse) June 15, 2026

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LMCT