Mexicanos en flotilla rumbo a Gaza vuelve a ser atacados, aseguran tripulantes

La Flotilla Global Sumud reportó un nuevo ataque a la tripulación que pretende llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria a los ciudadanos palestinos. El blanco del ataque habría sido el barco “Alma”.

Arlin Medrano, mexicana que embarcó en la Flotilla junto a otros cinco connacionales, dijo que tras este hecho “No hay heridos. Esto solo demuestra lo que son, nos llaman terrorisitas por llevar ayuda humanitaria, pero son sus acciones espejo de sus señalamientos. No vamos solxs”, expresó Medrano.

También Ernesto Ledesma, mexicano que también viajó a Gaza, reportó la madrugada de este miércoles 10 de septiembre que hubo “otra detonación” contra la tripulación “Alma” en la que viajaba junto a otras personas de 14 nacionalidades.

TE RECOMENDAMOS: Presidente ordena banderas a media asta Aliado de Trump es asesinado en una universidad

La noche del martes, frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), colectivos realizaron acciones para denunciar los ataques a las embarcaciones y exigieron que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum rompa relaciones con Israel, las personas manifestantes advirtieron que “mientras más barcos ataquen”, “van a seguir aumentando la radicalización, la acción directa”.

Another drone strike on Global Sumud Flotilla Ship pic.twitter.com/jmqA37BK5e — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudF) September 10, 2025

Asimismo, Arlin Medrano, señaló que “El espacio más peligroso del mundo es Palestina. Los gobiernos deben garantizar que haya libertades en todas las partes del mundo.” Agregó que esta misión podría salir este fin de semana y se podría llegar a Gaza en 15 días, dependiendo de las condiciones del clima.

Dijo que los ataques a barcos buscan el miedo de sus tripulantes, y han sido ya señalados por Israel como terroristas para que desistan de llevar la ayuda humanitaria e indicó que en esta viajan artistas, periodistas y parlamentarios, entre ellos seis mexicanos y “varios compañeros latinoamericanos”.

La Flotilla Global Sumud zarpó el 31 de agosto desde distintos puertos del Mediterráneo con una meta clara: romper el bloqueo impuesto a Gaza desde 2007 y abrir un corredor humanitario que permita la entrada regular de alimentos, medicinas y suministros esenciales a la población palestina. Se trata de una misión sin precedentes en escala y organización, con la participación de 50 embarcaciones provenientes de 44 países.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT