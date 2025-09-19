EU mata a 3 tras ataque a embarcación que ‘transportaba narcóticos’ en el Caribe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la destrucción de otra embarcación que presuntamente pertenecía a “una Organización Terrorista Designada” dedicada al narcotráfico en aguas internacionales del Caribe.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, el nuevo ataque dejó un saldo de al menos 3 personas muertas, que se encontraban a bordo de la embarcación que “transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico, con el objetivo de envenenar a estadounidenses”.

Además, aseguró que el hundimiento de la embarcación se realizó después de que la inteligencia de Estados Unidos confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la destrucción de otra embarcación. ı Foto: Especial.

