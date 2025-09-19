EU mata a 3 tras ataque a embarcación que ‘transportaba narcóticos’ en el Caribe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la destrucción de otra embarcación que presuntamente pertenecía a “una Organización Terrorista Designada” dedicada al narcotráfico en aguas internacionales del Caribe.
De acuerdo con el mandatario estadounidense, el nuevo ataque dejó un saldo de al menos 3 personas muertas, que se encontraban a bordo de la embarcación que “transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico, con el objetivo de envenenar a estadounidenses”.
Además, aseguró que el hundimiento de la embarcación se realizó después de que la inteligencia de Estados Unidos confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos.
