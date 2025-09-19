HRW denuncia ataques letales de Washington

Momento en que EU impacta un barco con supuesta droga, el 2 de septiembre.

Human Rights Watch calificó de “asesinatos extrajudiciales ilícitos” los ataques estadounidenses a dos lanchas en el Caribe que causaron la muerte de 14 presuntos narcotraficantes venezolanos, según Donald Trump. Sarah Yager, directora de HRW en Washington, señaló que los funcionarios no pueden matar sumariamente a personas acusadas de tráfico de drogas y recordó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege el derecho a la vida, permitiendo fuerza letal únicamente frente a amenazas inminentes de muerte o lesiones graves.

Los ataques forman parte del operativo de Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas desde Venezuela. Trump anunció previamente la destrucción de una lancha con 11 integrantes del Tren de Aragua y otra con tres personas, presuntamente cargada de cocaína y fentanilo.

El Tip: Un buque, supuestamente lleno de narcóticos y con integrantes del Tren de Aragua, fue atacado por EU.

En respuesta, la Asamblea Nacional venezolana aprobó en primera discusión un tratado estratégico con Rusia, que promueve cooperación internacional, soberanía y multipolaridad, y busca reforzar un diálogo político de alto nivel. Maduro advirtió que Venezuela enfrenta una “lucha no armada” que se volvería militar si Estados Unidos agrede al país.