Israel y Hamas: llega el alto al fuego en Gaza; avizoran fin de la guerra

El gabinete de Israel aprobó este viernes el plan del mandatario estadounidense Donald Trump que establece un alto al fuego en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes que permanecen en poder de Hamas. La medida, considerada un paso decisivo para cerrar una guerra de dos años que devastó el territorio palestino y desestabilizó Oriente Medio, marca el inicio de una nueva fase diplomática bajo la mediación de Washington.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu informó en un comunicado que el gabinete dio luz verde al “esquema” del acuerdo, centrado en la liberación de los cautivos. Un funcionario israelí explicó que el cese de hostilidades entrará en vigor de inmediato, mientras el ejército dispone de 24 horas para retirar sus tropas a las líneas acordadas.

Palestinos desplazados se reúnen en la carretera costera cerca de Wadi Gaza tras el anuncio de que Israel y Hamas habían acordado la primera fase de un plan de paz, ayer. ı Foto: AP y Reuters

El Dato: Trump confirmó que viajará el domingo a Egipto, donde podría ofrecer un discurso ante el Parlamento israelí. Su administración considera el acuerdo un logro diplomático.

Aunque el plan plantea interrogantes, entre ellos el futuro desarme de Hamas y la autoridad que gobernará Gaza, la aprobación fue vista como el mayor avance hacia la paz desde que comenzó el conflicto el 7 de octubre de 2023, tras el ataque del grupo terrorista contra territorio israelí. En dos años, la guerra ha dejado más de 67 mil muertos palestinos, cientos de miles de desplazados y ciudades reducidas a escombros.

TE RECOMENDAMOS: Perry frena avance militar en Illinois Jueza detiene el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

Pese a la inminente tregua, los bombardeos continuaron horas antes de la votación del gabinete. Explosiones en el norte de Gaza y un ataque contra un edificio en la capital dejaron al menos dos muertos y decenas de personas atrapadas bajo los restos. A su vez, el alto negociador de Hamas, Khalil al-Hayya, confirmó que el pacto contempla la liberación de unos dos mil prisioneros palestinos, la apertura del cruce de Rafah con Egipto y la entrada masiva de ayuda humanitaria.

El Tip: A principios de agosto, el 16% de niños de entre 6 meses y menos de 5 años en Gaza padecen emaciación aguda.

Palestinos desplazados observan cómo se eleva el humo, ayer. ı Foto: AP y Reuters

Al-Hayya aseguró que Estados Unidos y los mediadores regionales ofrecieron garantías de que “la guerra ha terminado” y que Hamas, junto con otras facciones palestinas, concentrará sus esfuerzos en la autodeterminación. “Declaramos hoy que hemos llegado a un acuerdo para poner fin a la agresión contra nuestro pueblo”, dijo en un discurso televisado.

Washington confirmó que enviará 200 soldados a Israel para integrarse en un equipo internacional de verificación. No habrá presencia militar estadounidense dentro de Gaza, pero los efectivos supervisarán el repliegue y coordinarán la entrada de suministros con el respaldo de Egipto, Qatar y Turquía.

Mientras tanto en Khan Younis, en el sur de Gaza, las reacciones fueron contenidas. “Estoy feliz y triste a la vez. Perdimos a mucha gente y nuestras casas”, relató Mohammad Al-Farra. En Tel Aviv, las familias de los rehenes restantes celebraron entre lágrimas. “Llevamos dos años horrorizados. Hoy lloramos de alegría”, expresó Sharon Canot.

54 mil 600 niños palestinos estarían gravemente desnutridos

200 soldados de EU llegan a Israel para supervisar el acuerdo

Familiares de rehenes en Tel Aviv, ayer. ı Foto: AP y Reuters

AVANCES Y DESAFÍOS. Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que Hamas liberará a los rehenes vivos en los próximos días, mientras Israel iniciará su retirada gradual. De los 48 secuestrados que permanecen en Gaza, se calcula que unos 20 siguen con vida. Trump, en un video difundido por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó: “Todos regresarán el lunes”. El mandatario viajará a la región para participar en la ceremonia de firma prevista en Egipto.

El acuerdo incluye la reapertura de cinco cruces fronterizos, entre ellos Rafah, y la publicación de listas de prisioneros que serán canjeados. Israel concederá 24 horas para presentar objeciones. La retirada comenzó ayer por la noche, y la liberación de rehenes y prisioneros ocurriría entre lunes y martes dijo Trump.

Por su parte, la ONU anunció que tiene listas 170 mil toneladas de ayuda humanitaria para ingresar a Gaza tan pronto se active el cese. Tom Fletcher, jefe humanitario del organismo, advirtió que “ninguna de las partes debe dar marcha atrás” y aseguró que los primeros 60 días del alto al fuego estarán dedicados a la entrega de alimentos y medicinas para más de dos millones de personas.

El plan de Trump contempla que Israel mantenga una presencia militar limitada en su frontera con Gaza y que una fuerza internacional, integrada por países árabes y musulmanes, se encargue de la seguridad. Estados Unidos encabezará la reconstrucción del enclave con financiamiento global. El texto también sugiere un eventual papel de la Autoridad Palestina, siempre y cuando implemente reformas estructurales que podrían prolongarse años.

TENSIONES POLÍTICAS. El acuerdo ha generado divisiones dentro de la coalición de Netanyahu. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, advirtió que su partido retirará el apoyo al gobierno si no se desmantela completamente a Hamas. La presión interna se suma a la externa: la prolongación de la guerra aisló diplomáticamente a Israel y tensó su relación con Washington, donde Trump ha insistido en una salida negociada.

Pese a las reservas, tanto israelíes como palestinos ven el pacto como la oportunidad más tangible para poner fin a la violencia. Abdul Majeed Abd Rabbo, residente de Khan Younis, expresó: “Toda la Franja de Gaza está feliz con el fin del derramamiento de sangre”. Sin embargo, a pesar del anuncio de un acuerdo de alto al fuego, la vida en la ciudad de Gaza sigue lejos de ser normal para cientos de miles de palestinos. Las familias siguen atrapadas, aisladas de la ayuda de las fuerzas israelíes y luchando cada día por sobrevivir.

En Tel Aviv, Einav Zaugauker, madre de un rehén, resumió el sentimiento general: “No puedo explicar lo que siento… es una locura”. En tanto, las familias de los rehenes comenzaron a corear “¡Premio Nobel a Trump!” al reunirse de madrugada. Algunos descorcharon champán y vitorearon. Llorando de alegría, las familias abrazaron a los rehenes que ya habían sido liberados, en la “plaza de los rehenes”, donde reinaba un ambiente festivo .

“Me siento fantástica, como si estuviera en un sueño. Dos años así”, dijo Margo Orton, maestra jubilada, sosteniendo una bandera estadounidense y otra israelí.

Un conflicto que dejó 70 mil muertos y 90 por ciento de la población desplazada en Gaza

Por Staff Infografía

La guerra en la Franja de Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023 tras el ataque sorpresa de Hamas, llegó a un punto de inflexión con el anuncio de un alto al fuego.

El acuerdo, aceptado por ambas partes, marca el inicio del fin del conflicto más mortífero en la historia reciente de Medio Oriente.

Hasta el momento, la ofensiva ha dejado 68 mil víctimas mortales, además de una devastación casi total en el enclave: 1.9 millones de personas —equivalentes al 90 por ciento de la población de Gaza— fueron desplazadas, muchas de ellas en múltiples ocasiones, y 70 por ciento de la infraestructura fue destruido.

El bloqueo y el colapso de servicios convirtieron al territorio en una catástrofe sin precedentes

Israel-Hamas: llega el alto al fuego en Gaza; avizoran fin de la guerra ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

⬇⬇ AQUÍ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA⬇⬇

Your browser does not seem to support iframes. <a href=>https://web.razonmx.com/base/uploads/files/2025/10/10/23lr5081-gz8wtmvhn.pdf>Click here to read this PDF</a>.