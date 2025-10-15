Grieta en el parabrisas obliga a aterrizaje de emergencia del avión del secretario de Defensa de EU

Aterriza de emergencia avión de Pete Hegseth tras falla en vuelo de regreso de la OTAN

El avión que transportaba al Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Reino Unido después de que se detectara una grieta en el parabrisas de la cabina de mando.

El incidente ocurrió el miércoles 15 de octubre, cuando la aeronave se dirigía desde Bruselas hacia Washington tras la reunión de ministros de Defensa de la OTAN.

De acuerdo con reportes de algunos medios, la aeronave, un C-32A —versión militar del Boeing 757 utilizada para el transporte de altos funcionarios estadounidenses—, se encontraba sobre el Atlántico cuando la tripulación detectó la falla.

Ante la presencia de una grieta en el parabrisas, el piloto emitió una señal de emergencia y comenzó un descenso controlado hasta alcanzar una altitud segura de unos 10,000 pies, antes de desviar el vuelo hacia la base RAF Mildenhall, en Inglaterra.

El Pentágono informó que el aterrizaje se realizó “siguiendo los procedimientos estándar” y que todas las personas a bordo, incluido el secretario Hegseth, se encontraban a salvo.

“El avión aterrizó sin mayores incidentes y el secretario continúa con su agenda programada”, señaló el portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell.

Hegseth, por su parte, publicó un breve mensaje en sus redes sociales donde expresó su gratitud por la seguridad del equipo: “Todo bien. Gracias a Dios. Continuamos con la misión.”

All good. Thank God. Continue mission! https://t.co/kCMmfOvHLX — Pete Hegseth (@PeteHegseth) October 15, 2025

Aunque el Pentágono no ha revelado detalles técnicos sobre la causa exacta de la grieta, fuentes cercanas a la Fuerza Aérea indicaron que este tipo de fallas, si bien poco frecuentes, pueden deberse a cambios bruscos de presión, defectos en el material del vidrio o impactos externos.

Este incidente no es aislado. En febrero de este mismo año, un avión del mismo modelo que transportaba al Secretario de Estado Marco Rubio también debió regresar de emergencia por un problema similar en el parabrisas.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial sobre el estado de mantenimiento de la aeronave ni se ha confirmado si se abrirá una investigación formal para determinar las causas del daño.

El episodio pone nuevamente bajo la lupa el mantenimiento de las aeronaves utilizadas por altos funcionarios del gobierno estadounidense, así como los protocolos de seguridad aérea en vuelos de carácter oficial.

