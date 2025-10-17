Arrestan a mexicano en Texas por ofrecer dinero para asesinar a agentes del ICE a través de TikTok

Detienen a joven mexicano por incitar homicidios de agentes de ICE en video.

Las autoridades federales arrestaron a Eduardo Aguilar, un joven mexicano de 23 años, residente en Dallas, Texas, por presuntamente utilizar la red social TikTok para incitar a otros a asesinar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El arresto se realizó el 14 de octubre de 2025, luego de que la policía local reportará la publicación a las autoridades federales.

Según la Fiscalía del Distrito Norte de Texas, Aguilar publicó un video el pasado 9 de octubre en el que ofrecía la suma de 10,000 dólares por cada agente de ICE asesinado.

En el contenido del video, se podía leer un mensaje en español que decía: “Necesito 10 tipos en Dallas con determinación (agallas) que no tengan miedo de 💀. 10K por cada agente de ICE.” Los emojis de calaveras fueron interpretados como una clara referencia a la muerte de los oficiales.

La publicación fue detectada rápidamente por las autoridades de Dallas, quienes notificaron al FBI. Tras una investigación que permitió rastrear la cuenta hasta Aguilar, este fue detenido y enfrenta cargos federales por transmitir una comunicación que contenía una amenaza interestatal. De ser encontrado culpable, el joven podría enfrentar hasta cinco años de prisión.

Además, se informó que Aguilar se encontraba de manera ilegal en territorio estadounidense al momento de su arresto.

Este caso se inscribe en un contexto de creciente violencia contra los agentes de ICE en Estados Unidos. Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han alertado sobre la existencia de organizaciones criminales que ofrecen recompensas económicas por agredir, secuestrar o incluso asesinar a agentes federales.

Según informes recientes, estas recompensas pueden variar entre 2,000 y 50,000 dólares, dependiendo de la gravedad del acto.

El DHS ha calificado estas amenazas como terrorismo organizado contra agentes federales y ha reforzado la seguridad en las instalaciones y operativos del ICE para prevenir posibles ataques. Este tipo de incidentes subraya los desafíos que enfrentan los oficiales en su labor de control migratorio y la importancia de la vigilancia en redes sociales para detectar y prevenir actos violentos.

El arresto de Eduardo Aguilar envía un mensaje claro sobre la vigilancia de las autoridades ante amenazas en línea y la seriedad con la que se toman las acciones que ponen en riesgo la vida de los funcionarios federales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL