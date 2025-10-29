Jueza exige freno a abusos migratorios en Chicago

La jueza federal Sara Ellis ordenó intensificar la vigilancia sobre la “Operación Midway Blitz”, ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump en Chicago, tras denuncias de uso excesivo de la fuerza. Durante una audiencia, Ellis reprendió al comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, luego de que un video lo mostrara lanzando gas lacrimógeno contra manifestantes. La magistrada dispuso que Bovino comparezca a diario ante el tribunal y entregue grabaciones de cámaras corporales.

La orden busca garantizar el cumplimiento de una restricción previa que prohíbe el uso de gases sin advertencia y obliga a los agentes a portar identificación visible. Ellis advirtió que los agentes deben actuar conforme a la Constitución y calificó de injustificable el uso de la fuerza contra civiles. La demanda fue presentada por periodistas y residentes que acusan a las autoridades federales de violar derechos civiles en la aplicación de las leyes migratorias.