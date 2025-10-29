Trump ordena probar ‘de inmediato’ las armas nucleares de Estados Unidos

La medida podría desencadenar una nueva carrera armamentista y debilitar tratados de control de armas.

Alerta mundial por ensayo nuclear — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha ordenado al Pentágono iniciar “de inmediato” pruebas con armas nucleares, lo que supondría la primera detonación de este tipo en más de tres décadas.

La medida, fue presentada como respuesta a los avances de Rusia y China en el ámbito armamentístico, ha generado preocupación internacional y críticas de expertos en control de armas.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump aseguró que instruyó al Departamento de Defensa a “comenzar a probar nuestras armas nucleares para asegurar que funcionen perfectamente y estén a la altura de las de otras potencias”.

El mandatario afirmó que “el proceso comenzará inmediatamente” y que Estados Unidos “no puede quedarse atrás”.

Estados Unidos no realiza ensayos explosivos de armas nucleares desde 1992, cuando el entonces presidente George H. W. Bush declaró una moratoria voluntaria. Desde entonces, el país ha mantenido la capacidad técnica para reanudarlas, pero se ha limitado a pruebas subcríticas —sin detonaciones— en su laboratorio de Nevada.

El presidente argumentó que su decisión responde a la necesidad de mantener la paridad con Rusia y China, países que, según informes de inteligencia, han realizado pruebas o simulaciones nucleares recientes.

“No podemos permitir que otras naciones nos superen”, declaró Trump antes de su encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

“El anuncio de Trump marca una ruptura con 33 años de consenso en política de no proliferación”, señaló el diario The Guardian.

Hasta ahora, el gobierno no ha precisado si las pruebas serán explosivas o simuladas, ni cuándo ni dónde podrían realizarse. El Departamento de Defensa no ha emitido aún un comunicado oficial sobre la orden presidencial.

De confirmarse la reanudación de pruebas nucleares, el país se convertiría en el primero en hacerlo desde 2020, cuando Rusia llevó a cabo detonaciones experimentales en su territorio ártico.

La decisión podría redefinir la política internacional de seguridad y marcar el regreso a una era de tensiones nucleares que muchos creían superada.

