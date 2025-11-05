EU impulsa fuerza de paz internacional para Gaza

Un campamento de tiendas de campaña se extiende a lo largo de Zawaida, ayer.

Estados Unidos promueve ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un borrador de resolución que busca establecer una fuerza internacional de estabilización en Gaza por un periodo de al menos dos años. El documento, impulsado por el gobierno de Donald Trump, forma parte de un plan más amplio para detener la guerra entre Israel y Hamas y reconstruir el territorio palestino devastado tras dos años de ofensivas.

De acuerdo con dos funcionarios estadounidenses citados por The Associated Press, el texto, aún preliminar, servirá como base para negociaciones entre los miembros del Consejo de Seguridad y socios regionales. El borrador, distribuido ayer por la tarde, plantea otorgar un mandato internacional que respalde la presencia de tropas extranjeras encargadas de garantizar el proceso de desmilitarización en Gaza y el retiro de armas de grupos armados no estatales.

El Dato: El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, denunció el aumento de ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania y exigió el fin de la impunidad.

Por su parte, los países árabes interesados en participar señalaron que su contribución dependerá de la legitimidad que confiera una resolución de Naciones Unidas. “Cualquier entidad que se cree en Gaza debería tener el mandato del Consejo de Seguridad”, subrayó el secretario general António Guterres desde Doha, donde participa en la Segunda Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social.

El plan contempla una fuerza multinacional que, bajo un mandato amplio, opere en Gaza hasta finales de 2027. Su misión incluiría mantener la seguridad, coordinar la ayuda humanitaria y trabajar junto con un “Consejo de Paz” provisional que asumiría temporalmente el gobierno del territorio. El borrador también prevé colaboración estrecha con Egipto e Israel para proteger las áreas fronterizas y supervisar la distribución de asistencia, evitando desvíos.

Por su parte, el ministro británico para Oriente Medio, Hamish Falconer, expresó a AP que la prioridad del Reino Unido es mantener el frágil alto al fuego y asegurar que la ayuda humanitaria llegue a la población. Sin embargo, advirtió que la implementación del plan estadounidense aún enfrenta “muchas preguntas” sobre su segunda fase y sobre cómo lograr el desarme efectivo de Hamas.

24 por ciento de 600 camiones entran al enclave palestino

Mientras el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, urgió a la comunidad internacional a “redoblar los esfuerzos” para la reconstrucción de Gaza y asistir a los palestinos a “recuperarse de la devastación”. Durante su discurso en Doha, calificó de imprescindible garantizar paz y estabilidad para cualquier desarrollo social en la región.

En tanto, la ONU manifestó su “profunda preocupación” por las violaciones al alto al fuego vigente desde el 10 de octubre. Guterres insistió en la necesidad de un “camino político creíble” hacia una solución de dos Estados, que permita a israelíes y palestinos vivir con seguridad y dignidad. Además, destacó que la organización mantiene su compromiso de aumentar la ayuda humanitaria, aunque reconoció que persisten restricciones israelíes.

Asimismo, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) reportó que más de 75 mil desplazados permanecen en refugios superpoblados, muchos de ellos dañados. “Nuestros equipos trabajan incansablemente para mantener condiciones seguras y dignas”, informó la entidad.

A su vez, el rey Abdalá II de Jordania y la canciller de RU, Yvette Cooper, coincidieron en la urgencia de mantener el alto al fuego y facilitar la entrada de suministros.