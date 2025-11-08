Senado, aún sin acuerdo para frenar cierre en EU

Un pasajero espera para tomar su vuelo en el aeropuerto de Nueva Jersey, ayer.

Los republicanos del Senado de Estados Unidos rechazaron este viernes una propuesta de los demócratas de reducir sus exigencias para poner fin al cierre de gobierno, que incluía una extensión por un año de los subsidios de salud que están por expirar, prolongando así el estancamiento que ha interrumpido los viajes aéreos y retrasado la entrega de ayuda alimentaria.

Los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act, ACA) han sido el punto central del debate durante los 38 días de cierre, el más largo en la historia del país.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó su propuesta como un “compromiso sencillo” que podría ser aprobado por la cámara “en cuestión de horas”.

TE RECOMENDAMOS: Desmantelan narcolaboratorios Caen en España 13 del Tren de Aragua

Sin embargo, el líder republicano John Thune desestimó la oferta al considerarla “inaceptable”, aunque reconoció ante reporteros en el Capitolio que representaba “un avance”.

La decisión del líder de la mayoría del Senado, John Thune, de mantener al Senado en sesión el viernes, y quizás durante el fin de semana, se produjo después de que el presidente Donald Trump instara el miércoles a los republicanos, en un desayuno en la Casa Blanca, a poner fin al cierre.

El mandatario dijo que, en su opinión, el impasse de seis semanas fue un “gran factor negativo” para los republicanos en las elecciones del martes, que fueron abrumadoramente favorables para los demócratas.

Sin embargo, la posible votación sobre el nuevo paquete no se había realizado hasta el cierre de esta edición, evidenciando la falta de acuerdo entre las bancadas.

Los demócratas han votado 14 veces para no reabrir el gobierno mientras exigen una extensión de los subsidios de salud, que están por expirar y que no se espera que formen parte de la legislación.

Hasta ahora, los republicanos han estado a cinco votos de distancia mientras han llamado repetidamente a financiar el gobierno. Incluso una pequeña deserción de las filas demócratas podría romper el estancamiento.

En tanto, el presidente Trump exigió al Senado que se mantenga en sesión hasta llegar a un acuerdo para abrir el Gobierno federal ante la amenaza de que entre en una séptima semana y que la situación en los aeropuertos empeore por la escasez de controladores.

“El Senado de los Estados Unidos no debería abandonar la ciudad hasta que haya llegado a un acuerdo para poner fin al cierre demócrata. Si no pueden llegar a un acuerdo, los republicanos deberían poner fin al filibusterismo, inmediatamente, y ocuparse de nuestros grandes trabajadores estadounidenses”, escribió en su red social, Truth Social.

CIERRE AÉREO. Más de mil vuelos fueron cancelados el viernes en todo Estados Unidos mientras las aerolíneas comenzaban a cumplir con la orden sin precedentes de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de reducir el servicio a escala nacional debido al cierre del gobierno.

Los 40 aeropuertos seleccionados por la FAA abarcan más de dos docenas de estados e incluyen centros de conexiones como Atlanta, Dallas, Denver, Los Ángeles y Charlotte, Carolina del Norte, de acuerdo con la orden.

En tanto, la Corte Suprema concedió el viernes la apelación de emergencia del gobierno de EU para bloquear temporalmente una orden judicial que exigía pagar por completa la asistencia alimentaria del programa SNAP en medio del cierre del gobierno, aunque los residentes en algunos estados ya han recibido los fondos.