Rubio defiende los ataques de EU en el Caribe

Reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete en la región canadiense de Niágara, ayer.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó ayer que su país tiene “todo el derecho” a operar militarmente en “su hemisferio” y rechazó que Europa determine la legalidad de las operaciones navales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe.

Durante la reunión de ministros de Exteriores del G7, celebrada en Niagara-on-the-Lake, Canadá, Rubio sostuvo que el tema de los ataques estadounidenses, que han dejado decenas de muertos, “no fue mencionado” por los participantes. Consultado sobre las críticas de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, respondió que la Unión Europea “no puede decidir cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional”.

El Tip: El ataque más reciente tuvo lugar en el Pacífico durante el fin de semana y dejó seis personas muertas, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Rubio argumentó que el gobierno de Donald Trump enfrenta agresiones de “organizaciones criminales terroristas” y que las operaciones militares son “respuestas legítimas” en defensa del país. También acusó a los aliados europeos de inconsistencia: “Piden misiles Tomahawk para proteger Europa, pero cuestionan que Estados Unidos despliegue portaaviones en nuestro hemisferio”, afirmó.

Asimismo, el Departamento de Justicia estadounidense respaldó oficialmente los ataques, calificándolos de “legales” bajo las normas del conflicto armado. Un portavoz precisó que los militares involucrados “no pueden ser procesados”. Según The Washington Post, un informe clasificado del propio Departamento establece la base jurídica que protege al personal que ejecutó las órdenes.

76 personas han muerto en los ataques de EU

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió a Washington investigar la legalidad de las operaciones, al señalar “fuertes indicios” de ejecuciones extrajudiciales, ya que el uso de la fuerza letal “debe ser el último recurso”.

Desde septiembre, EU ha realizado al menos 19 ataques contra navíos.