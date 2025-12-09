Buque de la FANB encalla y comienza a hundirse frente a las costas de Falcón

Un buque de desembarco de la Armada Bolivariana de Venezuela, el ARV Capana (T-61), sufrió un accidente que lo dejó varado y parcialmente hundido cerca de la localidad de Cumarebo, en el estado Falcón.

Imágenes y vídeos difundidos en redes sociales desde el 15 de octubre muestran el casco con la proa hundida —el agua alcanza el número identificador “T-61”— y el buque encallado cerca de la costa.

El incidente habría ocurrido mientras el Capana realizaba maniobras costeras tras participar en un ejercicio militar en la Isla de Margarita, que simulaba una defensa ante una posible invasión naval.

Tras encallar, la nave no logró recuperar su flotabilidad ni pudo liberarse por sus propios medios. Quedó varada a poca distancia de la costa, con gran parte del casco bajo el nivel normal del mar.

El ARV Capana T-61 pertenece a la clase anfibia conocida como “Capana / Alligator”, integrada por cuatro unidades construidas en astilleros en Corea del Sur entre 1982 y 1984.

Esta nave tiene un desplazamiento de aproximadamente 4.070 toneladas, 104,8 metros de eslora, 15,4 metros de manga y un calado de 3 metros.

Está diseñada para transportar hasta seis tanques o 18 vehículos blindados, además de tropas y material pesado, constituyéndose como un componente clave de capacidad anfibia y logística de la Armada venezolana.

Importante destacar que el buque había sido sometido a una modernización integral entre 2020 y abril de 2023 en los astilleros nacionales, incluyendo actualización de planta motriz, sistemas de armas, comunicaciones, rampas, cubierta de vuelo y espacio habitable, con lo que se buscaba asegurar su operatividad.

El hecho representa una pérdida significativa, al menos temporal, de la capacidad logística y anfibia de la Armada venezolana.

Una unidad como el Capana es estratégica para transportar material pesado, vehículos blindados y tropas, por lo que su indisponibilidad podría limitar operaciones de desembarco, movilización costera o transporte de recursos militares.

