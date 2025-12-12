Super gripa H3N2: qué dice la OMS sobre el aumento global de casos

OMS llama a la calma ante el repunte de influenza H3N2 en varios países

Ante el incremento de contagios de influenza en distintos países del hemisferio norte, la llamada “super gripa” H3N2 ha despertado preocupación pública. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a mantener la calma y basarse en información científica verificada para entender la situación actual.

Según reportes de vigilancia epidemiológica de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el subtipo H3N2 de influenza A —uno de los virus estacionales que circula cada año— ha mostrado un aumento significativo de actividad, especialmente en Europa, Estados Unidos y parte de Asia.

Virus H3N2 ı Foto: Especial

Aun así, el organismo internacional aclaró que no se trata de un virus nuevo ni de una enfermedad desconocida, sino de una variante dentro de los patrones habituales de la gripe estacional.

No hay evidencia de mayor gravedad, afirma la OMS

La OMS informó que, pese al crecimiento de infecciones, no existe evidencia científica de que esta variante produzca una enfermedad más severa o más letal que otras cepas de influenza que circulan cada temporada invernal.

Los síntomas son los característicos de la gripe: fiebre, tos, dolor muscular, congestión y malestar general.

El organismo explicó que algunas subvariantes del virus —incluida una que se ha identificado como de expansión rápida— pueden mostrar mayor capacidad de transmisión, lo que explica el repunte de casos.

Sin embargo, hasta ahora los sistemas de vigilancia global no han identificado incrementos inusuales en hospitalizaciones o letalidad atribuibles específicamente a H3N2.

Ill man sleeping with a face mask ı Foto: Adobe Stock

La vacuna sigue siendo efectiva para prevenir cuadros graves

La OMS reiteró su recomendación de vacunarse contra la influenza estacional, aun cuando las cepas en circulación presenten ligeras diferencias genéticas respecto a las incluidas en la vacuna del año.

El organismo subraya que la inmunización reduce de forma comprobada el riesgo de enfermedad grave, complicaciones y hospitalización, sobre todo en grupos vulnerables como adultos mayores, niñas y niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

De acuerdo con la información oficial, la vacuna puede no evitar todos los contagios, pero sí protege contra formas graves de la enfermedad, lo que contribuye a disminuir la presión sobre los sistemas de salud durante el invierno.

La OMS señaló que mantiene un monitoreo constante del comportamiento de la influenza a nivel mundial y que se trabaja con laboratorios de referencia para dar seguimiento a la evolución genética de H3N2.

Imagen ilustrativa de una vacuna ı Foto: Especial

A pesar del incremento de casos, no se ha emitido ninguna alerta de emergencia global ni recomendaciones de cierre de fronteras o restricciones de viaje.

En su lugar, el organismo llamó a los países a reforzar la vigilancia epidemiológica, asegurar el acceso a la vacunación estacional y promover medidas básicas de prevención: lavado frecuente de manos, cubrirse al toser, uso de mascarilla en caso de presentar síntomas y permanecer en casa para evitar contagios.

MSL