Trump, con personalidad de alcohólico: Wiles

Ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los principales integrantes de su gabinete cerraron filas para defender a Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, luego de la publicación de un extenso perfil en la revista Vanity Fair que recoge las francas evaluaciones de la propia funcionaria sobre el magnate, su círculo más cercano y el funcionamiento interno del gobierno durante el primer año del segundo mandato. El reportaje, firmado por el autor Chris Whipple, se sustenta en 11 entrevistas realizadas entre enero y noviembre y provocó una inmediata reacción política y mediática en Washington.

La historia, difundida en dos partes, ofrece una mirada inusual al interior del poder presidencial. Wiles, una operadora política con décadas de experiencia y figura clave en la estructura de Donald Trump, describe con crudeza a los actores centrales del gabinete y valora decisiones estratégicas que marcaron los primeros meses de la administración. El texto subraya que la jefa de gabinete rara vez concede entrevistas públicas, lo que amplificó el impacto de sus declaraciones y colocó el perfil como uno de los retratos más directos del actual gobierno.

El Dato: De acuerdo con el texto, Wiles sostuvo que Trump no se despierta pensando en vengarse, pero que cuando se presenta una oportunidad tiende a aprovecharla.

Uno de los pasajes que mayor atención generó fue la apreciación de Wiles sobre la personalidad del republicano. De acuerdo con la revista, la funcionaria afirmó que Trump, quien ha reiterado que no consume alcohol, tiene “la personalidad de un alcohólico”, en referencia a lo que describió como un carácter intenso, dominante y expansivo. En el artículo, Wiles sostiene que el mandatario estadounidense opera bajo la convicción de que no existe nada que no pueda lograr, una percepción que, según ella, define su estilo de liderazgo y su toma de decisiones.

Por su parte, el magnate respondió públicamente a esas afirmaciones en declaraciones al New York Post, donde aseguró no haber leído el artículo completo, pero defendió tanto a Wiles como la interpretación de sus palabras. “Ella es fantástica”, dijo al diario, antes de matizar el señalamiento. “Tengo suerte de no ser bebedor. Si lo fuera, podría perfectamente, porque tengo una personalidad posesiva y adictiva”, afirmó, al señalar que él mismo ha hablado en diversas ocasiones de ese rasgo de su carácter.

El Tip: La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a Fox News que el discurso de Donald Trump será sobre inmigración y economía.

RESPALDO POLÍTICO. Asimismo, funcionarios de primer nivel utilizaron redes sociales para respaldar a la jefa de gabinete y cuestionar el enfoque editorial de Vanity Fair. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, difundió un mensaje oficial en el que destacó el papel central de Wiles en los resultados iniciales del segundo mandato. En su publicación aseguró que la jefa de gabinete “ha ayudado a Trump a lograr los primeros 11 meses más exitosos de cualquier presidente en la historia de Estados Unidos”.

En ese mismo mensaje, Leavitt subrayó la cercanía política entre Trump y su principal asesora. “El presidente Trump no tiene una asesora más grande ni más leal que Susie”, escribió, y añadió que “toda la administración le agradece su firme liderazgo y la respalda plenamente”. El pronunciamiento fue replicado por distintas cuentas oficiales y se convirtió en la postura institucional de la Casa Blanca frente a la controversia.

En tanto, la fiscal general Pam Bondi también expresó su respaldo, a pesar de que el artículo recoge críticas de Wiles sobre su manejo de los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Bondi afirmó que la jefa de gabinete trabaja cada día para impulsar la agenda con eficacia y disciplina, y sostuvo que cualquier intento de dividir al equipo fracasará. En la misma línea se pronunció el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien consideró que el reportaje forma parte de una estrategia para desprestigiar a los funcionarios más cercanos a Trump.

VOCES SEÑALADAS. El perfil de Vanity Fair incluye comentarios de Wiles sobre el vicepresidente J.D. Vance, a quien calificó como un “conspiranoico durante una década”. Durante un evento en Pensilvania, Vance fue cuestionado por periodistas sobre esa afirmación. El vicepresidente respondió que no había leído el artículo, aunque reconoció haber oído hablar de él. “A veces soy un teórico de la conspiración, pero sólo creo en las teorías de conspiración que son verdaderas”, dijo, y añadió que el comentario ha sido motivo de bromas privadas .

Asimismo, Susie Wiles señaló que el Trump quiere seguir destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en el Caribe hasta que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “se rinda”. “Y gente mucho más inteligente que yo en ese aspecto dice que lo hará», agregó en la entrevista. Otro de los mencionados fue Elon Musk a quien calificó como “un actor completamente solitario”, y que consumía Ketamina.

Wiles criticó la publicación y calificó el perfil como “un artículo engañosamente elaborado para atacarme a mí y al mejor presidente, al mejor personal de la Casa Blanca y al mejor gabinete de la historia”. Afirmó que se ignoró un contexto significativo y que gran parte de lo que ella y otros funcionarios dijeron fue omitido Más tarde Donald Trump informó que este miércoles ofrecerá un discurso a la nación desde la Casa Blanca, en Washington, el mensaje será a las 21:00 horas, tiempo local.