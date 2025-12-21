Liberan a 130 menores de edad y personal escolar secuestrados el mes pasado en Nigeria

Al menos 130 menores de edad y miembros del personal que fueron secuestrados por hombres armados en una escuela católica de Nigeria han sido liberados, informó la policía el domingo.

Hombres armados tomaron como rehenes a por lo menos 303 estudiantes y 12 maestros en el estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, durante su ataque del 21 de noviembre en la Escuela Católica de St. Mary, en la comunidad de Papiri.

Luego de los hechos, durante las primeras horas, cincuenta rehenes lograron escaparse y otros 100 alumnos fueron liberados a principios de este mes.

“El grupo restante de estudiantes secuestrados ha sido liberado”, informó el portavoz de la policía del estado de Níger, Wasiu Abiodun.

‼️El ataque de ayer a una escuela católica en Nigeria fue mucho peor de lo que se creía inicialmente: 215 niños, principalmente niñas de entre 12 y 17 años, fueron secuestrados por un grupo terrorista islámico



Recemos para que vuelvan lo antes posible a sus casas sanos y a salvo pic.twitter.com/Ahll8X5i4l — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) November 22, 2025

Al preguntarle sobre los 35 alumnos y maestros desaparecidos, Abiodun dijo a la agencia de noticias The Associated Press que “se darán a conocer más detalles”.

Añadió que los estudiantes liberados llegarían el lunes a Minna, la capital del estado de Níger, y se reunirán con sus familias a tiempo para Navidad.

“La liberación de los estudiantes fue resultado de un operativo impulsado por inteligencia militar”, detalló Onanuga.

Sunday Dare, otro portavoz del presidente de Nigeria, Bola Tinubu, también dio a conocer la liberación de los 130 rehenes, asegurando en X que no hay más personas en cautiverio.

Ningún grupo se ha atribuido el secuestro del 21 de noviembre, pero los locales culpan a bandas armadas que atacan escuelas y viajeros en secuestros para cobrar rescates.

El ataque en el estado de Níger fue el más reciente en una serie de secuestros masivos en Nigeria, y ocurrió cuatro días después de que 25 estudiantes fueron capturados en circunstancias similares en la ciudad de Maga, en el vecino estado de Kebbi.

Una iglesia en el estado de Kwara, en el sur del país, también fue atacada alrededor del mismo tiempo y los 38 feligreses secuestrados en ese incidente fueron liberados.

🇳🇬 | Las autoridades nigerianas cerraron escuelas en varios distritos después de que hombres armados irrumpieran en una iglesia, mataran a dos personas y secuestraran al pastor y a los feligreses.



Días antes, 25 alumnas fueron secuestradas de un internado, lo que aumentó el… pic.twitter.com/iGfyMCHC92 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 20, 2025

