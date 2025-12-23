Greta Thunberg fue detenida en Londres mientras apoya a activistas propalestinos

Greta Thunberg fue arrestada en el centro de Londres este 23 de diciembre mientras apoyaba a activistas propalestinos que están llevando a cabo una huelga de hambre para protestar por su encarcelamiento mientras esperan juicio por cargos relacionados con una serie de manifestaciones anteriores.

El grupo de protesta Prisoners for Palestine compartió un video que muestra a la sueca de 22 años sosteniendo un cartel en apoyo a los detenidos y su organización, conocida como Palestine Action. El gobierno británico prohibió a principios de este año a Palestine Action como una organización terrorista.

Las protestas fueron parte de una manifestación más amplia en la que otros dos activistas rociaron pintura roja frente a una compañía de seguros en el área del centro de Londres conocida como el centro de la industria de servicios financieros de Gran Bretaña. Prisoners for Palestine dice que apuntaron a la aseguradora porque apoya a Elbit Systems, una empresa de defensa vinculada a Israel.

Greta Thunberg tras ser arrestada en Londres ı Foto: AP

La policía informó que un hombre y una mujer han sido arrestados bajo sospecha de daño criminal. Una tercera mujer fue arrestada posteriormente bajo sospecha de apoyar a una organización prohibida. La policía británica generalmente no identifica a los sospechosos por sus nombres antes de que se les presenten cargos.

Ocho miembros de Palestine Action han llevado a cabo una huelga de hambre para protestar por su detención sin fianza mientras esperan juicio por una variedad de cargos relacionados con protestas anteriores en todo el país.

Los dos primeros prisioneros en unirse a la protesta han estado en huelga de hambre durante 52 días y se encuentran en una “etapa crítica, donde la muerte es una posibilidad real”, explicó Prisoners for Palestine en un comunicado.

El gobierno británico se ha negado hasta ahora a intervenir en el proceso judicial, afirmando que las cuestiones sobre la fianza y la detención son asuntos que deben decidir los tribunales.

BREAKING: Greta Thunberg arrested under the Terrorism Act for holding a sign which says "I support Palestine Action prisoners. I oppose genocide"



She was detained at the Prisoners for Palestine action at Aspen Insurance in London, insurers for Israeli weapons firm Elbit Systems. pic.twitter.com/3qBt3iRi9e — Prisoners For Palestine (@Prisoners4Pal) December 23, 2025

