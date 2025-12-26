Cristina Kirchner es internada en hospital: ¿Qué le pasó y cuál es su estado de salud HOY?

La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, ha estado en el ojo público en meses recientes, debido al proceso que enfrenta ante las autoridades de su país, aunque, más recientemente, también por su estado de salud.

En estos días, se dio a conocer la noticia de que Kirchner fue internada en un hospital y operada de emergencia, lo que avivó la inquietud por su estado de salud. Lo anterior, además, ocurre en medio de la ratificación de su condena a seis años de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cristina Fernández de Kirchner, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters.

Pero ¿qué fue lo que pasó a la expresidenta de Argentina y por qué fue operada de emergencia? Esto es lo que sabemos sobre el estado de salud de Cristina Kirchner.

Operan de emergencia a Cristina Kirchner

Como lo han reportado medios internacionales a lo largo de esta semana, Cristina Kirchner se recupera de una cirugía abdominal, a la que fue sometida de emergencia. La cirugía se llevó a cabo el sábado 20 de diciembre.

De acuerdo con información de medios internacionales, Kirchner presentó dolores abdominales el viernes 19 de diciembre, lo que llevó a una evaluación en su domicilio que derivó en un traslado al Sanatorio Otamendi de Buenos Aires, con autorización judicial debido a la condena que cumple en prisión domiciliaria.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. ı Foto: Flickr de ¡Qué comunismo!

Así, le fue diagnosticado un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis, por el que fue sometida a una cirugía de urgencia, el citado día.

A causa de esto, Kirchner pasó la Navidad en recuperación. Incluso, el más reciente parte médico, con fecha del 24 de diciembre, indica que la salud de la expresidenta continúa evolucionando favorablemente.

La paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias Parte médico sobre Cristina Kirchner, citado por Reuters



Se espera que reciba el alta en los próximos días para que vuelva a su domicilio, para seguir su condena en prisión domiciliaria.

Por otro lado, aunque simpatizantes de la expresidenta y parte de la sociedad argentina desearon su pronta recuperación, la noticia no estuvo exenta de controversia, pues se criticó que Kirchner se atendió en un hospital privado mientras parte de su discurso político es en favor de la salud pública.

am