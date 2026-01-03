“Han atacado a Venezuela”: Petro advierte “bombardeo” en Caracas; pide reunión urgente de OEA y ONU

El presidente colombiano Gustavo Petro, el pasado 24 de octubre.

Tras el reporte esta madrugada de al menos siete explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó vía X, que la capital venezolana “fue bombardeada” .

“En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato”.

“Colombia desde ayer es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela. El PMU está activado en Cúcuta y el plan operacional en la frontera”.

Evo Morales repudia “bombardeo de EU”; “brutal agresión imperial”, señala

El expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, repudió el “bombardeo de EE.UU. contra #Venezuela”

Y agregó que se trata de una “brutal agresión imperial que viola su soberanía”.

Junto con su mensaje compartió imágenes de lo que ocurre esta madrugada en la nación sudamericana

¿Qué está pasando hoy, 03 de enero de 2025 en venezuela?

En las primeras horas de este sábado se reportaron explosiones y el vuelo de aeronaves a baja altura sobre la capital de Venezuela, Caracas.

