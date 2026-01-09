Washington analiza pagos para Groenlandia

Funcionarios de Estados Unidos discutieron la posibilidad de entregar pagos directos a los habitantes de Groenlandia como parte de una estrategia para impulsar una eventual separación de Dinamarca y un posible acercamiento a Washington, de acuerdo con fuentes cercanas a las deliberaciones. Las cifras consideradas irían de 10 mil a 100 mil dólares por persona, aunque no existen definiciones sobre montos finales ni mecanismos de entrega.

La propuesta busca ofrecer una vía para que Washington adquiera influencia sobre la isla de 57 mil habitantes, pese a que Dinamarca y el propio gobierno groenlandés han reiterado que el territorio no está en venta. El primer ministro Jens-Frederik Nielsen rechazó públicamente cualquier idea de anexión.

La Casa Blanca evalúa otras opciones, como un Pacto de Libre Asociación, mientras mantiene abierta la posibilidad del uso de la fuerza, aunque dice privilegiar la vía diplomática. Líderes europeos recordaron que solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir su relación política.

El presidente Donald Trump insiste en que la isla es clave para la seguridad nacional por su ubicación estratégica y sus recursos minerales. Aunque la mayoría de los groenlandeses apoya la independencia, encuestas señalan que no desean integrarse a Estados Unidos.