... Y prevé controlar Venezuela y extraer petróleo “por años”

Donald Trump afirmó ayer que Estados Unidos podría mantener durante años el control político y energético sobre Venezuela, al considerar que el acceso y la supervisión de las vastas reservas de petróleo del país sudamericano constituyen un interés estratégico de largo plazo para Washington. El magnate presentó esta visión como parte de una política sostenida, sin plazos definidos, y centrada en el aprovechamiento de los recursos energéticos venezolanos.

El Dato: Donald Trump dijo ayer que se avecinaban ataques terrestres contra los cárteles de la droga tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe.

En declaraciones al The New York Times, Trump sostuvo que Caracas estaba proporcionando a Washington “todo lo que creemos necesario” y que Estados Unidos seguiría siendo el actor político dominante en el país por un periodo indefinido. “La reconstruiremos de forma muy rentable”, dijo, al subrayar que el petróleo sería el principal instrumento de esa estrategia. “Usaremos petróleo y lo recibiremos”, añadió, al tiempo que vinculó esta política con la reducción de los precios energéticos y la inyección de recursos a una economía venezolana que, según sus palabras, “lo necesita desesperadamente”.

El republicano evitó precisar cuánto tiempo se extendería esa supervisión directa, pero dejó claro que no se trataría de una etapa breve. Al ser cuestionado sobre si el control duraría más de un año, respondió: “Diría que mucho más”. La afirmación reforzó la idea de una presencia prolongada de Estados Unidos en Venezuela, no sólo desde el plano político, sino también económico y energético.

Las declaraciones de Donald Trump se produjeron después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendiera la apertura del mercado petrolero de su país a Estados Unidos. Rodríguez reconoció que el intento estadounidense por derrocar a su predecesor, Nicolás Maduro, dejó una “mancha” en la relación bilateral, pero sostuvo que el comercio energético con Washington “no es inusual ni irregular”.

La funcionaria afirmó que Venezuela estaba “abierta a relaciones energéticas donde todas las partes se benefician”, en un mensaje que buscó normalizar el

vínculo con Estados Unidos en el terreno económico. El magnate coincidió con esa narrativa al señalar que su gobierno estaba dispuesto a bajar los precios del petróleo y a canalizar recursos hacia Venezuela como parte de un esquema que, a su juicio, resultaría rentable para Washington.

A su vez, el presidente del Congreso venezolano, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de “un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, una medida presentada como un gesto para “contribuir a la unidad nacional y la convivencia pacífica”.

Aunque no se precisó cuántos detenidos serían excarcelados, Alfredo Romero, director del Foro Penal, señaló que ya había información sobre algunas personas “en camino a la libertad”, incluidos extranjeros. Sin embargo, organizaciones civiles recibieron el anuncio con cautela, al recordar que liberaciones previas anunciadas por el régimen no pudieron verificarse en su totalidad.

ENERGÍA Y SENADO. Asimismo, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que Washington planea comercializar el crudo venezolano y que existiría margen para que China participe en relaciones comerciales con Caracas, siempre que Estados Unidos siga siendo “la fuerza dominante”. Wright fue tajante al descartar que Venezuela se convierta en un cliente estratégico de Pekín. “¿Puede haber comercio con China? Claro. ¿Vamos a permitir que Venezuela se convierta en un cliente de China? Absolutamente no”, declaró.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, reforzó esa postura al señalar que Venezuela sólo podría vender su petróleo si ello favorecía los intereses nacionales de Estados Unidos. “Controlamos los recursos energéticos y le decimos al régimen: pueden vender el petróleo siempre que favorezcan el interés nacional de Estados Unidos”, afirmó.

Sin embargo, el endurecimiento del discurso presidencial y la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro generaron una reacción inmediata en el Congreso. El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que busca impedir que Donald Trump emprenda nuevas

acciones militares contra Venezuela sin autorización legislativa, una medida inusual que evidenció tensiones incluso dentro del Partido Republicano.

La votación para avanzar la resolución fue de 52 a 47, con cinco senadores republicanos sumándose a la bancada demócrata. Aunque el texto tiene un carácter mayormente simbólico y enfrenta obstáculos significativos para convertirse en ley, representó una reprimenda política para el presidente, al subrayar que el poder de enviar tropas a una guerra recae en el Congreso, según la Constitución.

Los impulsores de la iniciativa argumentaron que las declaraciones de Trump junto con la operación en Venezuela, apuntan a un compromiso militar y financiero de largo plazo sin un plan claro ni autorización legislativa. “Ninguno de nosotros debería querer que este presidente, o cualquier otro, lleve a nuestros hijos e hijas a la guerra sin previo aviso, consulta, debate y votación en el Congreso”, dijo el senador demócrata Tim Kaine.

En tanto, Donald Trump respondió con dureza a los republicanos que apoyaron la resolución, al afirmar que “nunca deberían volver a ser elegidos” y acusarlos de intentar arrebatarle la facultad de “luchar y defender” a Estados Unidos. A su juicio, la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional y limita indebidamente la autoridad del presidente como comandante en jefe.

“Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que votaron junto con los demócratas en un intento de arrebatarnos la facultad de luchar y defender a EU. Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young no deberían ser elegidos para ningún cargo público jamás”, escribió en Truth Social nombrando a los cinco miembros de su partido que votaron a favor.

La resolución aún debe ser debatida y votada nuevamente en el Senado, y posteriormente en la Cámara de Representantes, donde los republicanos mantienen mayoría estrecha. Aún si superara esos pasos, requeriría mayorías calificadas para sobrevivir a un veto presidencial anunciado. Pese a ello, el debate dejó en evidencia las dudas crecientes en el Capitolio sobre una posible implicación prolongada de Estados Unidos en Venezuela.

Venta de crudo a EU, trato soberano

EL PRESIDENTE de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que la venta de petróleo a Estados Unidos anunciada por PDVSA corresponde a una transacción comercial entre “Gobiernos legítimos e independientes”. Sostuvo que se trata de un intercambio habitual, al recordar que Venezuela ha vendido crudo a ese país por más de un siglo.

PDVSA informó que negocia la colocación de volúmenes de petróleo bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales como Chevron, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio mutuo, luego de que Donald Trump señalara la posibilidad de recibir entre 30 y 50 millones de barriles.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió la cooperación energética y aseguró que Venezuela mantiene apertura a relaciones comerciales bien definidas mediante contratos. Sus declaraciones se produjeron tras versiones sobre exigencias de Washington en política exterior.

Alemania critica A EU y alerta caos global

EL PRESIDENTE alemán, Frank-Walter Steinmeier, lanzó una de sus críticas más severas contra la política exterior de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump y pidió impedir que el orden internacional se degrade en una “cueva de ladrones”, donde los más fuertes toman lo que desean. En un simposio celebrado el miércoles, advirtió que la democracia global enfrenta ataques sin precedentes, en aparente alusión a acciones recientes como el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Asimimo, Steinmeier calificó la anexión de Crimea y la invasión rusa a Ucrania como un punto de quiebre histórico, al que ahora se suma, dijo, una ruptura de valores por parte de Washington, país que ayudó a construir el orden mundial actual.

Una encuesta de la cadena ARD reveló que 76 % de los alemanes ya no considera a EU como un socio confiable, un aumento de tres puntos porcentuales desde junio de 2025, mientras crece la preocupación por la seguridad europea y la solidez de la OTAN.

Macron advierte repliegue global de EU

EL PRESIDENTE FRANCÉS, Emmanuel Macron, advirtió que Estados Unidos se está alejando gradualmente de algunos aliados y pasando por alto reglas internacionales, durante su discurso anual ante embajadores en París. Señaló que las grandes potencias enfrentan la tentación de repartirse el mundo, en un contexto de debilitamiento del multilateralismo y de una creciente agresión neocolonial.

“Las instituciones del multilateralismo funcionan cada vez con menos eficacia. Nos encontramos en un mundo de grandes potencias con una verdadera tentación de repartirse el mundo”, afirmó Macron, tras alertar también sobre lo que llamó una creciente «agresión neocolonial» en las relaciones diplomáticas. Macron anunció que Francia utilizará su presidencia del G7 para reforzar la cooperación internacional y evitar la fragmentación global, sin hacerlo contra Venezuela ni contra otras potencias emergentes. También llamó a fortalecer a la Unión Europea mediante el rearme militar.

El Gobierno encabezado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la excarcelación de “un número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar de EU.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien señaló que la medida busca “colaborar en el esfuerzo” de la unión nacional. Sin precisar cifras ni nombres, afirmó que los procesos de liberación comenzaron de inmediato.

Hasta el 5 de enero, la ONG Foro Penal contabilizaba 806 presos políticos en Venezuela. Tras la captura de Maduro, funcionarios estadounidenses solicitaron al gobierno encargado la liberación de estas personas, según una fuente cercana a un informe presentado al Congreso.

Entre los primeros liberados confirmados figuran cinco ciudadanos españoles: la abogada y activista Rocío San Miguel; los vascos Andrés Martínez y José María Basoa; el periodista Miguel Moreno Dapena, y Ernesto Gorbe Cardona. El canciller español, José Manuel Albares, confirmó que ya vuelan de regreso a España.

Foro Penal informó que el opositor Juan Pablo Guanipa también estaría en la lista de excarcelaciones.