Protestas contra el ICE se calientan

Una mujer es detenida por agentes del ICE cerca del lugar donde Renee Good fue asesinada la semana pasada, el pasado 13 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó ayer la confrontación política y social al advertir que podría recurrir a la Ley de Insurrección para responder a las protestas registradas en Minnesota, tras el incremento de operativos migratorios federales en la zona. La declaración se dio en medio de disturbios, enfrentamientos con fuerzas del orden y un creciente despliegue de agentes federales.

La tensión se elevó luego de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparara y matara a Renee Good, ciudadana estadounidense de 37 años, durante un operativo realizado el 7 de enero. El hecho provocó manifestaciones que se extendieron por distintos puntos del estado y derivaron en choques nocturnos entre residentes y personal federal.

El Dato: El FBI ofrece hasta 100 mil dólares por información que permita detener a responsables de daños a vehículos oficiales y el robo de una caja fuerte durante los disturbios.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el magnate acusó a autoridades locales de permitir actos violentos contra funcionarios federales y lanzó una advertencia directa: si el gobierno estatal no restablece el orden, podría invocar la Ley de Insurrección, una herramienta legal que le permite desplegar fuerzas militares dentro del territorio nacional para controlar disturbios civiles.

Cerca de 3 mil elementos federales operan en el área metropolitana de Minneapolis, entre ellos más de 2 mil agentes de ICE, personal de la Patrulla Fronteriza y efectivos del Departamento de Justicia. La presencia de agentes armados, con equipo táctico y el rostro cubierto, genera temor y rechazo sobre detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, hizo un llamado directo a Donald Trump en una publicación en X. “Bajemos la temperatura. Detengamos esta campaña de represalias. Esto no es lo que somos”, escribió. Su petición se produjo después de su advertencia de invocar la Ley de Insurrección si los políticos estatales no “obedecían la ley” y “detenían a los agitadores profesionales e insurrectos de atacar a los Patriotas de ICE”.

Walz también hizo un llamado a los habitantes de Minnesota. “Sé que esto da miedo. Podemos, debemos, hablar alto y claro, con urgencia, pero también de forma pacífica”, dijo el gobernador. “No podemos avivar el caos. Eso es lo que él quiere”.

El clima se agravó tras un segundo incidente armado ocurrido el miércoles, cuando un agente federal hirió en la pierna a un ciudadano venezolano identificado como Julio César Sosa Celis. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el hombre intentó huir de una detención y se enfrentó a un oficial, versión que no ha podido ser verificada de manera independiente.

La senadora demócrata Tina Smith calificó la amenaza presidencial como una medida extrema y acusó al magnate de escalar innecesariamente el conflicto. Afirmó que el uso de tropas contra población civil representaría un precedente peligroso y anunció acciones para frenar cualquier intento de activación de esa facultad.

Habitantes de la zona han difundido testimonios que cuestionan el proceder de los agentes. Aliya Rahman, ciudadana estadounidense, denunció que fue sacada por la fuerza de su vehículo por oficiales enmascarados. Aseguró que fue inmovilizada y privada de atención médica inmediata, pese a solicitarla tras el operativo.