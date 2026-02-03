EU conmemora ‘victoria triunfante’ sobre México en 1848: ‘No hemos dejado de defender frontera sur’

El Gobierno de Estados Unidos conmemoró el 178 aniversario del fin de la Guerra México-Estadounidense mediante un comunicado en el que aseguró que ésta derivó en una “victoria triunfante” para su país, desde la cual, afirmó, no se ha dejado de “defender la frontera sur contra la invasión”.

En el documento, la Casa Blanca se refirió al episodio histórico que terminó con la pérdida de territorio de México en manos de Estados Unidos, y aseguró que ésta fue una “victoria legendaria que aseguró el suroeste” del país.

Aspecto de la Casa Blanca. ı Foto: @WhiteHouse.

Además, dijo que el triunfo militar en 1848 “reafirmó la soberanía estadounidense y expandió la promesa de la independencia de nuestra nación a lo largo de nuestro majestuoso continente”.

La Casa Blanca recordó que este conflicto, que se extendió de 1846 a 1846, terminó con la toma de la Ciudad de México en 1847, lo cual, escribió, allanó el camino para el Tratado de Guadalupe - Hidalgo, con el que se cedieron 525 mil millas cuadradas de nuevas tierras a Estados Unidos.

Seguimos defendiendo frontera sur: EU

A propósito, el Gobierno estadounidense recordó que esta victoria militar sentó las bases para, 178 años después, continuar defendiendo la frontera sur ante “la invasión, [...] las fuerzas del mal, la violencia y la destrucción”.

ATENCIÓN



La Casa Blanca emitió comunicado conmemorando la guerra con México (1846-48) y celebrando la invasión, la toma “heroica” de la Ciudad de México y la anexión de territorios como una “victoria triunfante de soberanía americana”.



No solían hacerlo. https://t.co/8iyctY31oE — Ariel Moutsatsos (@arielmou) February 3, 2026

Remarcó que la misma fue resultado de adoptar el pensamiento de la Doctrina Monroe que, dijo, sigue guiando sus decisiones en el mundo contemporáneo.

Al respecto, enfatizó que la administración actual, encabezada por el presidente Donald Trump, mantiene esfuerzos para detener el flujo de drogas, frenar la migración ilegal y desmantelar redes de narcotráfico.

Desde que asumí el cargo como el 47º Presidente de los Estados Unidos, guiado por nuestra victoria en los campos de México hace 178 años, no he escatimado esfuerzos para defender nuestra frontera sur contra la invasión, mantener el estado de derecho y proteger nuestra patria de las fuerzas del mal, la violencia y la destrucción Donald Trump, presidente de EU, en comunicado de la Casa Blanca



Mi Administración está deteniendo el flujo de drogas mortales que entran a nuestro país a través de México, poniendo fin a la invasión de extranjeros ilegales a lo largo de nuestra frontera sur y desmantelando las redes de narcoterrorismo en todo el hemisferio occidental Donald Trump, presidente de EU, en comunicado de la Casa Blanca



🔴La Casa Blanca difundió un comunicado donde conmemora la guerra entre México y Estados Unidos (1846–1848) y califica como “victoria triunfante” la invasión, la toma “heroica” de la Ciudad de México y la anexión de territorios.



“Mi administración está deteniendo el flujo de… pic.twitter.com/5mgMQmptT4 — Azucena Uresti (@azucenau) February 3, 2026

En el mismo sentido, remarcó otras acciones, como la apertura de acuerdos comerciales “históricos” con países de Centro y Sudamérica y el restablecimiento de la “dominancia marítima estadounidense”.

La Casa Blanca concluyó que, con acciones como estas, y reafirmando el “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”, el gobierno estadounidense nunca flaqueará “en poner a nuestra gente, nuestros intereses y nuestro país primero”.

am