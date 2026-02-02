Donald Trump insiste en que México dejará de enviar petróleo a Cuba.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra Cuba. Incluso aseguró que México dejaría de enviar petróleo a la Isla.

”Es un estado fallido. México va a dejar de enviarle petróleo. Mucha gente huyó de Cuba“, dijo el presidente estadounidense.

Las nuevas declaraciones de Donald Trump ocurrieron días después de que afirmara que le pidió, personalmente, a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que no mande crudo a Cuba.

“La Presidenta de México, Sheinbaum, fue muy buena. Le dije: ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allí’, y ella no lo está enviando”, dijo a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One el pasado 31 de enero del 2026.

El mandatario estadounidense firmó la semana pasada una orden para imponer aranceles a los países que comercialicen petróleo con Cuba.

La medida se aplicó después del secuestro del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero del 2026.

Además, Estados Unidos cortó el suministro de crudo Cuba, quien enfrenta una crisis del recurso en medio de un clima gélido. Cuba sólo puede satisfacer un tercio de sus necesidades energéticas con la producción nacional de crudo de 40 mil barriles diarios de un total de 110 mil que requiere.

El presidente estadounidense descartó que se desarrolle una crisis humanitaria.

Posteriormente y ante la presión ejercida, la administración Trump logró que “altos mandos” de la Isla establecieran comunicación con Estados Unidos.

¿México dejará de enviar petróleo a Cuba?

La Presidenta de México se ha pronunciado en contra de interrumpir el envío del recurso, con el argumento de que es por ayuda humanitaria.

“Nosotros buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México, de buscar la solidaridad siempre con el pueblo cubano", señaló Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa la mañana del viernes 30 de enero del 2026.

